كويت انرجي الكويتية تبيع 25% من حقل أبو سنان المصري لجلوبال كونكت

(رويترز) - قالت شركة كويت انرجي الكويتية اليوم الثلاثاء إنها باعت 25 في المئة من حقل أبو سنان المصري لشركة جلوبال كونكت ليمتد.

وقالت كويت إنرجي في بيان اختصت به رويترز إن توقيع الاتفاق تم في 15 ديسمبر كانون الأول الماضي وتم تفعيله في نهاية نفس الشهر مبينة أن نقل الملكية لشركة جلوبال كونكت سوف يتم "بعد الحصول على الموافقات الحكومية وتطبيق حق الشفعة (حق السبق في الشراء للشريك)."

وقال البيان إنه مع الانتهاء من هذه الاتفاقية ستكون حصة كويت انرجي 25 في المئة من الإيرادات وهي المشغل لإمتياز أبو سنان كما ستكون حصة شركة دوفر 28 في المئة وجلوبال كونكت 25 في المئة وروكهوبر 22 في المئة. وروكهوبر شريك كويت انرجي في أبو سنان.

وأعربت سارة أكبر الرئيس التنفيذي لشركة كويت انرجي عن سعادتها لاستقبال شريك جديد في منطقة امتياز أبو سنان وقالت إن جلوبال كونكت ليمتد "ستكون داعما جديدا في عملية التنمية والاستكشاف. "

وأضافت أن فريق جلوبال كونكت سوف يجلب "ثروة من الخبراء التقنيين بناء على خبراتهم السابقة. ونحن نتطلع للعمل جنبا إلى جنب لخلق القيمة المثلى لمصر وجميع الشركاء."

وشركة جلوبال كونكت هي شركة استكشاف وانتاج تأسست عام 2010 وتركز نشاطها على منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه قال شريف فودة مؤسس ورئيس جلوبال كونكت إن هذا الموقع هو أول امتياز للشركة في مصر مؤكدا أن الاستكشاف الأخير في أبو سنان حقق "نجاحا جيدا وزاد من انتاج الحقل."

وأضاف أن شركة جلوبال كونكت باعتبارها شركة حديثة فمن المهم لها أن تركز "على الأصول المنتجة والمدرة للمال."

وكويت انرجي هي شركة مستقلة تزاول نشاطها في قطاع النفط والغاز وتعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما مع تقييمهما وتطويرهما وتتكون محفظتها من 10 أصول تنقيب وتطوير واستكشاف في كل من مصر والعراق واليمن وعمان كما تشغل الشركة سبعة من هذه الأصول.

وفي 31 ديسمبر كانون الأول 2015 بلغت الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة في الحصص العاملة للشركة 818 مليون برميل نفط مكافىء. كما بلغ معدل الإنتاج اليومي من الحصص العاملة 23942 ألف برميل نفط مكافئ يوميا في الربع الثاني من العام 2016.