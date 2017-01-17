أرامكو السعودية تعرض في أبوظبي سيارة تصفها بـ "ثورة في مجال فصل الكربون"

عرضت شركة أرامكو عملاق النفط السعودية سيارة وصفتها بأنها تعتبر ثورة في مجال فصل الكربون حيث يمكنها تحويل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون إلى مواد خام قابلة للاستخدام.

وفي تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، قالت شركة "أرامكو" -المملوكة للدولة- إنها ‏‫عرضت، أمس الإثنين، سيارة تعتبر "ثورة" في مجال فصل الكربون.

وأضافت "أرامكو" أن السيارة يمكنها تحويل انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، إلى مواد خام قابلة للاستخدام.

وجاء عرض السيارة، على هامش مشاركتها في "‪مؤتمر للطاقة في أبوظبي"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن كيفية عمل السيارة وقنوات الاستفادة من المواد الخام الناتجة.

في سياق منفصل، قالت الشركة إنها عرضت أيضاً، نظاماً تقنياً مستقلاً لتقليل الغبار عن الألواح الشمسية المعدة لتوليد الطاقة وضمان الأداء الأمثل لها.

وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح قال، يوم الأحد الماضي، إن بلاده على أعتاب إطلاق الجولة الأولى من العطاءات المتعلقة ببرنامجها الوطني للطاقة المتجددة.