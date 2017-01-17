أرامكو: الرياض تسعى لزيادة طاقة إنتاج النفط لتغطية الطلب

(رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر إن الرياض تعمل على زيادة طاقة إنتاج النفط من المستوى الحالي البالغ 12.5 مليون برميل يومياً.
وقال الناصر متحدثاً في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن العالم سيكون بحاجة لاستثمار 25 تريليون دولار في طاقة إنتاج النفط الجديدة خلال السنوات الخمس وعشرين القادمة لتلبية الطلب.
وأضاف أنه بينما تبني المملكة طاقة إنتاج النفط فإنها تستثمر أيضا في الطاقة المتجددة.
وفي حديثه خلال المنتدى، قال الناصر إن بلاده ستستثمر ما يصل إلى 50 مليار دولار في الطاقة المتجددة بحلول العام 2023.
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