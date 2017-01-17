Arabian business
طاقة

أرامكو: الرياض تسعى لزيادة طاقة إنتاج النفط لتغطية الطلب

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 17 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
أرامكو: الرياض تسعى لزيادة طاقة إنتاج النفط لتغطية الطلب

(رويترز) - قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر إن الرياض تعمل على زيادة طاقة إنتاج النفط من المستوى الحالي البالغ 12.5 مليون برميل يومياً.

 

وقال الناصر متحدثاً في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس إن العالم سيكون بحاجة لاستثمار 25 تريليون دولار في طاقة إنتاج النفط الجديدة خلال السنوات الخمس وعشرين القادمة لتلبية الطلب.

 

وأضاف أنه بينما تبني المملكة طاقة إنتاج النفط فإنها تستثمر أيضا في الطاقة المتجددة.

 

وفي حديثه خلال المنتدى، قال الناصر إن بلاده ستستثمر ما يصل إلى 50 مليار دولار في الطاقة المتجددة بحلول العام 2023.

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

إس-أويل الكورية تبيع ديزل ونفتا ووقود طائرات بمليار دولار لأرامكو السعودية

صحيفة سعودية تتراجع عن تقرير طرح حصة هائلة من أرامكو

السعودية تعتزم تسييل ما يصل 49% من أسهم أرامكو خلال 10 أعوام

شركة كريم تتحدى أرامكو العملاقة في توظيف السعوديين خلال 2017

تعليقات

المزيد في طاقة

أرامكو السعودية تعرض في أبوظبي سيارة تصفها بـ "ثورة في مجال فصل الكربون"

الإمارات تقر نظاما للمركبات الكهربائية يرفع جودة الهواء 90 % بحلول 2021

السعودية تطلق برنامجاً للطاقة المتجددة بقيمة 30-50 مليار دولار.. قريباً

وزير الطاقة السعودي: من المستبعد تمديد اتفاق خفض الإنتاج

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الإمارات تقر نظاما للمركبات الكهربائية يرفع جودة الهواء 90 % بحلول 2021

بالصور : أبرز معالم أبوظبي تكتسي باللون الاخضر تزامناً مع "أسبوع الاستدامة" 2017

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »