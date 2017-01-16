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وزير الطاقة السعودي: من المستبعد تمديد اتفاق خفض الإنتاج

أريبيان بزنس
الاثنين، 16 يناير 2017
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وزير الطاقة السعودي: من المستبعد تمديد اتفاق خفض الإنتاج

(رويترز) - استبعد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الاثنين تمديد اتفاق أوبك مع المنتجين المستقلين بعد ستة أشهر في ضوء مستوى الالتزام بالاتفاق واستعادة التوازن في السوق.

 

ولكن "الفالح" قال للصحفيين علي هامش مناسبة خاصة بالقطاع في أبوظبي إن المنتجين سيعيدون تقييم الوضع وسيمددون الاتفاق إذا اقتضت الضرورة.

 

وأضاف "توقعاتي.. أن عودة التوازن إلى السوق التي بدأت تتحقق تدريجياً في 2016 ستعكس تأثيرها الكامل بحلول النصف الأول (من العام)".

 

وذكر الفالح أنه يعتقد أن التمديد أمر مستبعد مشيراً إلى أن الطلب سينمو في الصيف وأن المنتجين يريدون ضمان وجود إمدادات كافية في السوق كي لا يحدث نقص أو شح.

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