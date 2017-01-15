وزارة المالية السعودية تصرف مستحقات شركات المقاولات "خلال 4 أيام"

قال رئيس لجنة المقاولات بغرفة تجارة وصناعة الشرقية إن وزارة المالية السعودية تعتزم صرف المستحقات المالية المتأخرة لشركات المقاولات في غضون أربعة أيام.

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن عبدالحكيم العمار إن الصرف سيتم بمجرد وصول الوثائق والمستندات المرفوعة من الجهات الحكومية، مشيراً إلى أن آلية صرف المستحقات تسير بسلاسة وبخطى حثيثة خلال الفترة الأخيرة.

وقال "العمار" إن وزارة المالية تعطي الأولوية في صرف المستحقات للمشاريع المعتمدة، إذ خصصت مبالغ كبيرة للمشاريع المختلفة للجهات الحكومية خلال الشهر الماضي، كما تعهدت باعتمادات المبالغ المالية لكافة المشاريع الحكومية خلال 60 يوماً، بحيث تشمل جميع الإجراءات المتعلقة بعملية استكمال آليات الصرف.

وكان وزير المالية محمد الجدعان قد قال مؤخراً إن الحكومة السعودية تعتزم سداد حوالي 30 مليار ريال أخرى من مستحقات الشركات خلال وقت قريب، بعد أن قامت بسداد ما يزيد على 100 مليار ريال للقطاع الخاص خلال الشهرين الماضيين. وأكد الالتزام بسداد مستحقات الجميع خلال 60 يوماً، وأنه لن يكون هناك أي تأخير في سداد المستحقات خلال العام 2017.

وتعاني شركات المقاولات في السعودية من مشاكل سيولة اضطرتها إلى التوقف أو تأخير سداد مستحقات موظفيها منذ أشهر عدة، وباتت المشاكل التي يتعرض لها قطاع الإنشاءات والمقاولات أحد أبرز القضايا داخل مجتمع الأعمال في المملكة.

وتشير تقديرات بعض الأوساط السعودية إلى أنّ شركات الإنشاءات وخصوصاً "سعودي أوجيه" ومجموعة بن لادن -وهما الأكبر في المملكة- تدينان للحكومة بمبالغ قد تصل إلى عدة مليارات دولارات.

ومنذ أواخر 2015، بدأت الحكومة السعودية في اتخاذ عدد من التدابير للتكيف مع انخفاض الإيرادات نتيجة هبوط أسعار النفط كان أبرزها خفض الإنفاق الحكومي بهدف السيطرة على عجز الموازنة المتكرر والذي أحدث ذلك ضغوطاً على شركات الإنشاءات في المملكة مع تلقيها أموالاً أقل من الحكومة ما أدى في بعض الحالات إلى تأخر دفع أجور آلاف العاملين الأجانب لبضعة أشهر ومنهم لأكثر من سنة.





