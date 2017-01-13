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السعودية تغلق وتنذر عشرات محطات الوقود في المدينة

أريبيان بزنس
الجمعة، 13 يناير 2017
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السعودية تغلق وتنذر عشرات محطات الوقود في المدينة

أغلقت أمانة المدينة المنورة السعودية 7 محطات للوقود فيما أنذرت 56 محطة ومركز خدمة وجرى إشعار 17 أخرى بمخالفات بلدية وذلك في إطار الجولات التفتيشية التي نفذت خلال الربع الأول من العام 1438.

 

وذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أمس الخميس أن الجولات التفتيشية -التي نفذتها وكالة الخدمات في أمانة المدينة المنورة- شملت محطات الوقود ومراكز الخدمة على طريق الهجرة السريع الرابط بين المدينة ومكة، وطريق تبوك، وطريق القصيم، إضافة إلى محطات الوقود داخل المدينة المنورة.

 

وقال محمد سليهم وكيل الأمين للخدمات في أمانة المدينة المنورة إنه تمت زيارة 73 محطة مع مراكز الخدمة، ونتج عن ذلك إنذار 56 محطة وإشعار 17 مخالفة بلدية، كما تم إتلاف مواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 7 محطات على الطرق السريعة.

 

وأضاف أن الجولات لم تقتصر على محطات الوقود وحسب، بل شملت مراكز الخدمة التابعة للمحطات ومراكز الخدمة وملاحظة مدى استعداد تلك المحطات لتقديم الخدمة للمواطنين والزائرين على أكمل وجه.

 

ودعا المواطنين والمقيمين إلى سرعة البلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات تتعلق بالخدمات البلدية أو بمحطات الوقود ومراكز الخدمة في الطرق السريعة، وتسجيل بلاغ لدى مركز طوارئ الأمانة على الرقم 940 للتعامل معها وفق الأنظمة والتعليمات.

 

وازدادت حالات الغش بالبنزين في محطات الوقود منذ أن تم رفع أسعار الوقود في السعودية في يناير/كانون الثاني 2016.

 

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