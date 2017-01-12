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طاقة

مشاريع دبي تسجل انخفاضاً كبيراً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

أريبيان بزنس
الخميس، 12 يناير 2017
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مشاريع دبي تسجل انخفاضاً كبيراً في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

سجلت المشاريع التي نفذتها إمارة دبي - الحائزة على اعتماد الأمم المتحدة في سياق آلية التنمية النظيفة خلال 2016 - انخفاضاً بمقدار" 419.500" طن أي ما يعادل" 5.080.564 "درهماً، علماً أنها تندرج أيضاً ضمن إطار استراتيجية دبي لخفض الكربون.


وذكر مركز دبي المتميز لضبط الكربون في بيان اليوم انه تم تحقيق هذه النتيجة بالاعتماد على منشأة محمد بن راشد للطاقة الشمسية بقدرة " 13 " ميغاواط ومنظومة تبريد مداخل الهواء للتوربينات الغازية التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ومنشأة تحويل النفايات إلى طاقة التابعة لشركة الاتحاد للاسمنت.

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أشار المركز إلى أن الأعوام القادمة ستشهد زيادة في عدد المشاريع والأنشطة ضمن قطاع الطاقة المتجددة، مما سيسهم في مواصلة خفض الانبعاثات الضارة.

 

وحققت الإمارة انجازاً مذهلاً في مجال الطاقة خلال العام الماضي مع تسجيل سبعة مشاريع في إطار برنامج التنمية النظيفة التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ وبالإضافة إلى ذلك يعمل مركز دبي المتميز لضبط الكربون على عدد من مشاريع آلية التنمية النظيفة.

 

وأوضح إيفانو إيانيلي، الرئيس التنفيذي للمركز أن مركز دبي المتميّز لضبط الكربون يعمل على تسجيل عدّة مبادرات في إطار آلية التنمية النظيفة وهي برنامج أنشطة تبريد المناطق التابع لمؤسسة الإمارات للتبريد المركزي "إمباور" وبرنامج أنشطة لـ"الاتحاد إسكو" وبرنامج أنشطة الإنارة عالية الكفاءة في الإمارات ومشروع تعزيز كفاءة مراوح العوادم لدى شركة دبي للألمنيوم "دوبال".

 

ولفت إيفانو إلى أن المركز يهدف إلى إتاحة الفرصة للجهات العامة والخاصة كي تساهم في هذه المبادرة المدعومة من قبل الأمم المتحدة وذلك مع تحقيق استفادة مالية ملموسة من اعتمادات الكربون، لاسيما وأن دولة الإمارات عموما ودبي خاصة بدأت في العمل على تنفيذ اتفاقية باريس وهو ما سيشكل حافزاً يدفع المؤسسات والشركات والحكومات الإقليمية كي تسلك هذا المنحى، منوهاً بأن التعاون الفاعل بين القطاعين العام والخاص سيلعب الدور الأهم لبلوغ الاهداف المرجوة وجعل دبي المدينة الرائدة عالمياً على صعيد الاستدامة.

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