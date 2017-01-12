الرياض: إنتاج السعودية أقل من 10 ملايين برميل يومياً والخفض سيزيد

(رويترز) - قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الخميس إن السعودية خفضت إنتاجها النفطي لأدنى قليلاً من عشرة ملايين برميل يومياً وإنها تخطط لزيادة خفض الإنتاج في فبراير/شباط في إطار اتفاق بين المنتجين العالميين.

وقال الوزير للصحفيين أثناء مؤتمر لقطاع النفط في أبوظبي إن السوق قوية للغاية الآن وإن السعودية اضطرت لخفض الإنتاج بشدة لأدنى من عشرة ملايين برميل يومياً.

وأضاف أن الوقت الحالي هو موسم طلب منخفض في السعودية لذلك اجتمع خفض الإنتاج بشدة وانخفاض الطلب لإبقاء مستوى الإنتاج في يناير/كانون الثاني أدنى من عشرة ملايين برميل يومياً وسيظل كذلك بنهاية الشهر.

وأظهر مسح أجرته رويترز لبيانات الشحن ومعلومات من مصادر في القطاع أن إنتاج السعودية كان 10.45 مليون برميل يومياً تقريباً في ديسمبر/كانون الأول.

وقال الفالح إن السعودية خفضت أيضاً مخصصات توريد النفط للعملاء على مستوى العالم لشهر فبراير/شباط وإن شركة النفط الوطنية أرامكو أخطرت عملاءها بأحجام الإمدادات المتوقعة في فبراير/شباط بنسب خفض أكبر من يناير/كانون الثاني مما يظهر التزام السعودية بالاتفاق.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان الاتفاق بحاجة إلى التمديد لأكثر من ستة أشهر، قال الفالح إن المنتجين سيراقبون سوق النفط وسيتدخلون عند الضرورة.

وقال إن الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين جادون للغاية في الالتزام بالاتفاق.