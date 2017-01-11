أدنوك الإماراتية: نعمل على احتواء حريق بمصفاة الرويس

(رويترز) - قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) المملوكة للدولة اليوم الأربعاء إنها تعكف على السيطرة على حريق بمصفاة الرويس.
وقالت أدنوك في حسابها على موقع تويتر "لا تقارير عن خسائر بشرية ونطمئن السكان أنه لا يوجد حاليا خطر مباشر" جراء الحريق.
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