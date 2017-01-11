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طاقة

السعودية تعين رسمياً أديب الأعمى مندوباً لها في أوبك

أريبيان بزنس
الأربعاء، 11 يناير 2017
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السعودية تعين رسمياً أديب الأعمى مندوباً لها في أوبك

(رويترز) - قال مصدران بصناعة النفط إن السعودية عينت رسمياً أديب الأعمى مندوباً جديداً لها في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلفاً لمحمد الماضي.

 

وذكر المصدران أن التعيين تم مؤخراً. وجرى تحديث موقع أوبك على الانترنت لإدراج الأعمى في منصب مندوب السعودية لدى المنظمة.

 

وكان الأعمى يشغل منصب نائب العضو المنتدب لأرامكو السعودية في مكتب الشركة بلندن بحسب صفحته على موقع لينكد إن.

 

ووفقاً لموقع المنظمة لايزال ناصر الدوسري يشغل منصب الممثل الوطني للمملكة لدى أوبك.

 

 

 

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