Arabian business
طاقة

ارتفاع النفط في غياب تفاصيل خفض السعودية لإمداداتها

أريبيان بزنس
الأربعاء، 11 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
ارتفاع النفط في غياب تفاصيل خفض السعودية لإمداداتها

(رويترز) - ارتفع النفط اليوم الأربعاء بدعم من تقارير حول تقليص الإمدادات السعودية إلى آسيا لكن المكاسب كانت محدودة بفعل غياب تفاصيل الخفض إلى جانب مؤشرات على زيادة الإمدادات من منتجين آخرين.

 

وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 53.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:32 بتوقيت جرينتش بارتفاع سبعة سنتات عن سعر آخر تسوية.

 

وبلغ السعر في العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 50.94 دولار للبرميل بارتفاع 12 سنتاً.

 

وقال تجار إن ارتفاع الأسعار جاء وسط أنباء متزايدة عن خفض السعودية أكبر مصدر للخام في العالم إمداداتها قليلاً عن الكميات المتعاقد عليها في فبراير/شباط بما في ذلك الإمدادات المتجهة للهند وماليزيا.

 

ولكن هناك شكوكاً في أن خفض الإنتاج سيكون كافيا لإعادة التوازن إلى سوق عانت من تخمة في المعروض من الخام على مدار العامين الماضيين. وانخفض الخامان برنت وغرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة نحو ستة بالمئة هذا الشهر.

 

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم أمس الثلاثاء إن إنتاج البلاد من الخام سيرتفع 110 آلاف برميل يومياً في 2017 ليصل إلى تسعة ملايين برميل يومياً.

 

وهناك مبعث قلق آخر وهو المخزونات الأمريكية المرتفعة. ومن المنتظر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة أحدث بياناتها اليوم الأربعاء.

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

مصادر: إيران تستغل اتفاق خفض إنتاج أوبك لبيع ملايين البراميل من النفط

إس-أويل الكورية تبيع ديزل ونفتا ووقود طائرات بمليار دولار لأرامكو السعودية

بورصات الشرق الأوسط ترتفع وأداء أفضل للأسواق المتعرضة للصناديق الأجنبية

السعودية: لجنة حكومية لمراجعة الإيرادات غير النفطية ودراسة لتوريدها إلى الخزينة العامة مباشرة

تعليقات

المزيد في طاقة

أدنوك الإماراتية: نعمل على احتواء حريق بمصفاة الرويس

السعودية تعين رسمياً أديب الأعمى مندوباً لها في أوبك

الإمارات تعلن استراتيجيتها للطاقة للعقود الثلاثة المقبلة

الإمارات تطلق المعيار الوطني لنظام ادارة السلامة والصحة المهنية

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

مايكروسوفت تتفق مع هيئة اتحادية سويسرية على تعديلات لويندوز 10

إيران إير تتسلم أول طائرة من إيرباص بعد رفع العقوبات

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »