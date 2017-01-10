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الإمارات تطلق المعيار الوطني لنظام ادارة السلامة والصحة المهنية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 10 يناير 2017
الإمارات تطلق المعيار الوطني لنظام ادارة السلامة والصحة المهنية

أطلقت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث أمس، المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي سيمكن القطاع الصناعي وغيره من القطاعات في الدولة من تقليل فرص حدوث المخاطر ويضمن سلامة وصحة العاملين في تلك القطاعات التي ترفد الاقتصاد الوطني.


وأكد الدكتور جمال محمد الحوسني المدير العام للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الهيئة في أبوظبي، أن سجل الدولة في مجال السلامة والصحة المهنية يعد من أكثر السجلات تطوراً على مستوى العالم من حيث معدلات المخاطر والحوادث خاصة في القطاع الصناعي وفقا لصحيفة البيان.


وقال الحوسني: إن هذا الإنجاز الوطني تم بجهود فريق العمل الممثل بـ26 جهة ومؤسسة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وعلى مدار عامين متواصلين، ويضم أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال ويحقق التكامل المطلوب في إدارة نظام السلامة والصحة المهنية.

 

وأوضح أن القطاع الخاص لديه مجموعة من الضوابط في هذا المجال، ومع ذلك وحرصاً من الهيئة على التقليل من تأثير المخاطر تم العمل بشكل متواصل وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من أجل إصدار هذا المعيار الوطني لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية لدولة الإمارات.

حيث يقدم المعيار الإرشادات الرئيسة الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لجميع المؤسسات والشركات العاملة في الدولة.


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