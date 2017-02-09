فيديو:انفجار مفاعل نووي في فرنسا وتأكيدات رسمية بعدم وقوع تسرب

فيديو للحظة انفجار أحد مفاعلى محطة فلامانفيل النووية فى فرنسا، وأعلنت شركة "Electricite de France" عن تعليق عمل أحد مفاعلى محطة فلامانفيل النووية شمالى فرنسا بعد وقوع انفجار.
قال أوليفييه مارميون، نائب محافظ منطقة فلامنفيل، فى بيان له منذ قليل، إن الانفجار الذى وقع بالمفاعل النووى شمال فرنسا سببه عطل فنى فى إحدى غرف المولدات الخاصة بالمفاعل، مؤكداً أنه تسبب فى حريق صغير، ولم يؤثر على عمل المفاعل أو يتسبب فى أى تسريب نووى.
وأكد مارميون إن رجال المطافى يقومون حالياً بمرحلة التبريد وتأمين المكان، وتم إيقاف المفاعل رقم 1 الذى وقع فيه العطل بشكل كامل، وذلك بعد إصابة 5 أفراد فى الحادث الذى وقع قبل أقل من ساعة.
وكانت أجهزة الأمن والطوارئ الفرنسية قد أكدت أن الوضع فى المفاعل النووى قيد السيطرة، وأن الحادث لا يتجاوز انفجار جزئى فى إحدى غرف المولدات.
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