Arabian business
طاقة

وايت آند كيس تقدم المشورة لأرامكو السعودية بشأن أكبر طرح أولي في العالم

أريبيان بزنس
الخميس، 9 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
وايت آند كيس تقدم المشورة لأرامكو السعودية بشأن أكبر طرح أولي في العالم

(رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز إن شركة أرامكو عملاق النفط السعودي عينت مكتب المحاماة الدولي وايت آند كيس لتقديم المشورة القانونية للطرح الأولي للشركة والذي من المتوقع أن يكون أكبر طرح أولي في العالم.

 

ومن المرتقب أن يتم الطرح -الذي يقدر مسؤولون سعوديون أن يقيم أرامكو عند ما لا يقل عن تريليوني ريال- خلال 2018 وأن تطرح الشركة من خلاله نحو خمسة بالمئة من أسهمها.

 

وامتنعت أرامكو عن التعليق على الأمر فيما لم تستجب وايت آند كيس على الفور لطلب رويترز للتعليق.

 

ولدى وايت آند كيس علاقة وطيدة مع أرامكو؛ إذ قدمت للشركة المشورة بشأن عدد من المشروعات في السنوات الماضية آخرها مشروع مشترك مع شركة برتامينا الاندونيسية للنفط بشأن تطوير مصفاة بقيمة خمسة مليارات دولار.

 

كما قدمت وايت اند كيس خدمات المشورة بشأن هيكلة وطرح وتطوير وتمويل مجمع صناعي للغاز بقيمة 2.1 مليار دولار تابع لأرامكو في جازان وكذلك خدمات المشورة لتمويل مجمع صدارة للكيماويات البالغة قيمته 20 مليار دولار بالشراكة مع داو كيميكال الأمريكية.

 

وقال أحد المصادر الذي تحدث لرويترز مشترطا عدم الكشف عن هويته لأن الأمر لم يعلن بعد إن وايت اند كيس "تقدم المشورة فيما يتعلق بكافة أنشطة أرامكو المرتبطة بجمع التمويل".

 

وتعمل أرامكو أيضاً على طرح صكوك كما تعتزم إصدار سندات دولية في مرحلة لاحقة.

 

وكانت مصادر مطلعة قالت لرويترز أمس الأربعاء إن أرامكو اختارت بنك الاستثمار مويليس آند كو للقياد بدور المستشار الداخلي المستقل ضمن فريق يعكف على التحضير لطرح الأسهم.

 

ومن المتوقع أن تقرر أرامكو أوائل الأسبوع القادم تعيين بنوك محلية ودولية للقيام بالأعمال التمهيدية للطرح. وسيتم اختيار مديري الطرح ومديري سجل الاكتتاب في مرحلة لاحقة.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

أرامكو السعودية تختار "مويلس آند كومباني" كمستشار لطرحها العام الأولي

شركة أرامكو السعودية تستعد لإصدار صكوك محلية

شركة أرامكو السعودية تعين 4 بنوك لتقديم المشورة لإصدار سندات وصكوك

بورصة سنغافورة في محادثات مع أرامكو السعودية بخصوص إدراج ثانوي

تعليقات

المزيد في طاقة

"مصدر" أبوظبي تبدأ تشغيل أول توربين رياح في محطة دادجون ببريطانيا

دانة غاز الإماراتية تجمد استثماراتها في مصر بسبب تأخر المستحقات

فيديو:انفجار مفاعل نووي في فرنسا وتأكيدات رسمية بعدم وقوع تسرب

الإمارات: تحويل 63 ألف منزل للمواطنين إلى موفرة لاستهلاك المياه مجاناً

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

الأميرة هيا تقدم 28 مليون دينار أردني هبة لتكية أم علي لمكافحة الفقر الغذائي بالأردن

فصل ومعاقبة سائق أجنبي شتم السعوديات واستعمل ألفاظ بذيئة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »