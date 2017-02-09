الإمارات: تحويل 63 ألف منزل للمواطنين إلى موفرة لاستهلاك المياه مجاناً

قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء أن الهيئة تعمل على تحويل 63 ألف منزل لمواطنين في المناطق الشمالية في الدولة إلى منازل موفرة لاستهلاك المياه وسيتم ذلك مجانا دون أن يتحمل المواطنون أية تكاليف مالية وذلك بمناسبة عام الخير.

وأضاف معاليه في تصريحات صحفية على هامش احتفال الهيئة اليوم بتكريم الموظفين الفائزين بجوائز أوسمة التميز الوظيفي في دورتها الثالثة إن " الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء ستتولى – ضمن مبادرة عام الخير - عملية تحويل المنازل إلى مرشدة في استهلاك المياه بعدما أثبتت دراسات أجرتها الهيئة أن منازل المواطنين تعد الأكثر استهلاكا للمياه.

ووفق صحيفة البيان، أوضح معاليه أن تحويل المنازل إلى ثقافة توفير استهلاك الطاقة لم يكن وليد اللحظة وإنما أجرت الهيئة تجربة على عينة شملت خمسة آلاف منزل العام الماضي وبعدما أثبتت نجاحها قررنا تعميمها على أكبر قدر ممكن من مساكن المواطنين.

وقال وزير الطاقة " إن الهيئة ستتولى تركيب أجهزة موفرة في الاستهلاك بالمنازل ولن يتكلف المواطنون أية رسوم أو أموال لقاء ذلك فنحن نريد مساعدتهم في ترشيد استهلاك الطاقة".