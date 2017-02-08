تدني غير مسبوق من 60 عاما لإنفاق المستهلكين الأمريكيين على الطاقة

8 فبراير شباط (رويترز) - أظهر بحث نُشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن مخصصات المستهلكين الأمريكيين للطاقة سجلت أدنى حجم من إنفاق الأسر السنوي في 60 عاما السنة الماضية مع هبوط أسعار الكهرباء والبنزين والغاز الطبيعي وتحسن كفاءة استخدام الطاقة.

وأظهر كتاب الحقائق حول الطاقة المستدامة في أمريكا لعام 2017 أن أسعار التجزئة للكهرباء هبطت 2.2 بالمئة العام الماضي مقارنة مع مستويات 2015. ويدفع المستهلكون في المتوسط أسعارا أقل بنسبة 3.9 بالمئة لكل كيلووات في الساعة من الكهرباء مقارنة مع 2007.

وجرى إعداد الوثيقة من قبل شركة "بلومبرج نيو إنرجي فاينانس" للأبحاث لصالح مجلس الأعمال الخاص بالطاقة المستدامة وهو مجموعة تعمل في قطاع الطاقة.

واقتربت أسعار الغاز الطبيعي من مستويات قياسية متدنية أو بلغتها في 2016. وواصلت أسعار تجزئة الغاز الطبيعي الهبوط في حين انخفضت أسعار المستهلكين التجاريين إلى أدنى مستوى منذ 1977.

وبحسب البحث خصص المستهلكون الأمريكيون ما يقل عن أربعة بالمئة من إنفاق الأسر للطاقة في 2016.