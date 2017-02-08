تدني غير مسبوق من 60 عاما لإنفاق المستهلكين الأمريكيين على الطاقة

8 فبراير شباط (رويترز) - أظهر بحث نُشرت نتائجه اليوم الأربعاء أن مخصصات المستهلكين الأمريكيين للطاقة سجلت أدنى حجم من إنفاق الأسر السنوي في 60 عاما السنة الماضية مع هبوط أسعار الكهرباء والبنزين والغاز الطبيعي وتحسن كفاءة استخدام الطاقة.
وأظهر كتاب الحقائق حول الطاقة المستدامة في أمريكا لعام 2017 أن أسعار التجزئة للكهرباء هبطت 2.2 بالمئة العام الماضي مقارنة مع مستويات 2015. ويدفع المستهلكون في المتوسط أسعارا أقل بنسبة 3.9 بالمئة لكل كيلووات في الساعة من الكهرباء مقارنة مع 2007.
وجرى إعداد الوثيقة من قبل شركة "بلومبرج نيو إنرجي فاينانس" للأبحاث لصالح مجلس الأعمال الخاص بالطاقة المستدامة وهو مجموعة تعمل في قطاع الطاقة.
واقتربت أسعار الغاز الطبيعي من مستويات قياسية متدنية أو بلغتها في 2016. وواصلت أسعار تجزئة الغاز الطبيعي الهبوط في حين انخفضت أسعار المستهلكين التجاريين إلى أدنى مستوى منذ 1977.
وبحسب البحث خصص المستهلكون الأمريكيون ما يقل عن أربعة بالمئة من إنفاق الأسر للطاقة في 2016.المزيد من أخبار الولايات الأميريكية
وزارة المالية السعودية تصرف مستحقات شركات المقاولات "خلال 4 أيام" | طاقة | أريبيان بزنس
بالصور : أفضل 10 دول للعمل بالنسبة للوافدين | قطاعات وصناعات | أريبيان بزنس
وزارة العمل السعودية: نقل الكفالة بدون موافقة الكفيل يتم في 3 حالات فقط | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
10 حالات توقف صرف التعويض للموظف السعودي المتعطل عن العمل في "ساند" | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
جواز السفر الإماراتي الأول عربياً وسوريا والعراق الأضعف عالميا | سياحة وفنادق | أريبيان بزنس
متى يتم استرداد المبالغ المصروفة للمستفيد في حساب المواطن السعودي؟ | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
السعودية الأولى عالمياً في هدر الطعام | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس