قطر: سوق النفط يمكنها التأقلم مع ارتفاع الإنتاج الصخري

(رويترز) - قال وزير الطاقة القطري محمد السادة اليوم الأربعاء إن ارتفاع أسعار النفط قد يعزز إنتاج الخام الصخري لكن سوق النفط العالمية يمكنها التكيف مع ذلك في ظل استمرار قوة الطلب.
وقال السادة في مقابلة مع رويترز في الدوحة "السوق تستوعب النفط الصخري والغاز الصخري تدريجياً، فالطلب قوي. ومع تلك الزيادة المستمرة في الطلب أعتقد أن كل أنواع النفط المتوافرة سيتم استيعابها".
وأضاف أن أسعار النفط الحالية تجعل تطوير معظم الحقول النفطية في العالم غير مجد.
وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجون المستقلون اتفقوا أواخر العام الماضي على خفض الإنتاج بما إجماليه 1.8 مليون برميل يومياً للمساهمة في تقليص تخمة المعروض التي هبطت بالأسعار.
وقال السادة إن من السابق لأوانه قول ما إن كانت الضرورة تستدعي تمديد اتفاق خفض الإنتاج بعد يونيو/حزيران لكن المخزونات بدأت في الانخفاض وهو مؤشر مهم تراقبه أوبك لتحديد ما إذا كان الاتفاق كافياً لاستعادة التوازن في السوق.
وأضاف "كل المؤشرات تبين أننا نمضي في الاتجاه الصحيح وأن الانخفاض في الإمدادات بدأ بشكل ملموس جداً. ذلك سيعطينا قدراً من الارتياح بأن الانخفاض التدريجي (في المخزونات) صوب متوسط الخمس سنوات سيتضح أكثر فيما بعد".المزيد من أخبار قطر
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