أرامكو السعودية تختار "مويلس آند كومباني" كمستشار لطرحها العام الأولي

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية نقلاً عن مصادر مطلعة أن شركة "أرامكو" العملاقة للنفط السعودية اختارت بنك "مويلس آند كومباني" كمستشار لطرحها العام الأولي.
وقال موقع "أرقام" الاقتصادي إن من أبرز أعمال "مويلس" ومقره نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، تقديم الاستشارات لاستحواذ شركة "بلاكستون" على "هيلتون"، كما قدم المشورة لعدد من الشركات مثل مجموعة دبي العالمية وأبراج الإماراتية.
وتعتزم شركة أرامكو -التي تملكها الدولة- طرح ما يصل إلى خمسة بالمئة من أسهمها إلا أن المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي هو الذي سيتخذ القرار النهائي بشأن حجم الطرح.
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