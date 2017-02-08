Arabian business
طاقة

أرامكو السعودية تختار "مويلس آند كومباني" كمستشار لطرحها العام الأولي

أريبيان بزنس
الأربعاء، 8 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
أرامكو السعودية تختار "مويلس آند كومباني" كمستشار لطرحها العام الأولي

ذكرت وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية نقلاً عن مصادر مطلعة أن شركة "أرامكو" العملاقة للنفط السعودية اختارت بنك "مويلس آند كومباني" كمستشار لطرحها العام الأولي.

 

وقال موقع "أرقام" الاقتصادي إن من أبرز أعمال "مويلس" ومقره نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، تقديم الاستشارات لاستحواذ شركة "بلاكستون" على "هيلتون"، كما قدم المشورة لعدد من الشركات مثل مجموعة دبي العالمية وأبراج الإماراتية.

 

وتعتزم شركة أرامكو -التي تملكها الدولة- طرح ما يصل إلى خمسة بالمئة من أسهمها إلا أن المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي هو الذي سيتخذ القرار النهائي بشأن حجم الطرح.

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

شركة أرامكو السعودية تستعد لإصدار صكوك محلية

شركة أرامكو السعودية تعين 4 بنوك لتقديم المشورة لإصدار سندات وصكوك

بورصة سنغافورة في محادثات مع أرامكو السعودية بخصوص إدراج ثانوي

شل تتوقع تقسيم أصول موتيفا مع أرامكو السعودية في الربع الثاني

تعليقات

المزيد في طاقة

"الإمارات للطاقة النووية" تستكمل تركيب آخر مكثفات البخار في "براكة"

إيران وسلطنة عمان تتفقان على تغيير مسار خط أنابيب غاز لتفادي مروره بالإمارات

شركة إيكويت الكويتية بصدد بيع صكوك بـ750 مليون دولار

شركة أرامكو السعودية تعين 4 بنوك لتقديم المشورة لإصدار سندات وصكوك

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

نايكي تنتج قصص ملهمة عن نساء إماراتيات

ارتفاع أسهم مصر ودبي بدعم نتائج الشركات والكويت تواصل التراجع

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »