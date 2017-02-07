شركة إيكويت الكويتية بصدد بيع صكوك بـ750 مليون دولار

(رويترز) - قالت مصادر مطلعة لرويترز أمس الاثنين إن ممثلين لشركة إيكويت للبتروكيماويات الكويتية أبلغوا مستثمرين يوم الأحد الماضي خلال الجولة الأولى لاجتماعات ترويجية أن الشركة ستصدر صكوكا بقيمة 750 مليون دولار لسبع سنوات أوائل الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر إن الإصدار الجديد وهي جزء من برنامج صكوك بملياري دولار من المرجح أن يكون بنحو 180 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة والمتغيرة مضيفة أن التسعير سيكون متفقا جداً مع منحنى الديون الحالي للشركة.

ولم يرد أحد على اتصالات هاتفية لمقر الشركة في الكويت.

وقال مدير صندوق استثمار إن إيكويت قدمت عرضاً جيداً للمستثمرين في أبوظبي ودبي يوم الخامس من فبراير/شباط مبيناً أن الاجتماعات ستتوالى بحيث تكون في لندن يومي السادس والسابع من الشهر ذاته وفي هونج كونج يوم التاسع وسنغافورة في العاشر من فبراير/شباط ثم في الكويت يوم الثاني عشر من ذات الشهر.

وكان بنك الكويت الوطني أكبر البنوك الكويتية قال في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 إن شركته التابعة الوطني للاستثمار قامت بدور منسق الاكتتاب العالمي والوكيل المشارك لطرح أول إصدار لسلسلة سندات مزدوجة بقيمة 2.25 مليار دولار أمريكي لشركة إيكويت للبتروكيماويات.

وأوضح البنك في حينه أن الإصدار يشمل سندات متوسطة الأجل لمدة خمس سنوات بمليار دولار تستحق في مارس/آذار 2022 وسندات طويلة الأجل لعشر سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار تستحق في نوفمبر/تشرين الثاني 2026 وأن طلبات الاكتتاب العالمية تجاوزت مثلي قيمة السندات المطروحة لتصل إلى 4.5 مليار دولار.