شركة أرامكو السعودية تعين 4 بنوك لتقديم المشورة لإصدار سندات وصكوك

ذكر تقرير أن شركة "أرامكو" عملاق النفط السعودية اختارت أربعة بنوك لتقدم المشورة لها بخصوص أول طرح للسندات تعتزم القيام به وذلك قبل طرح الشركة للاكتتاب العام.

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي،أمس الإثنين، نقلت وكالة بلومبيوغ عن مصادرها إن "أرامكو" اختارت "إتش إس بي سي" السعودية، و"الرياض المالية" للمساعدة في بيع صكوك إسلامية مقيمة بالريال، وذلك قبل شهر يونيو المقبل، كما اختارت "الأهلي كابيتال" و"الإنماء للاستثمار" للعمل على إصدار سندات مقيمة بالدولار.

وأشارت المصادر إلى أن الصكوك تدخل ضمن خطة "أرامكو" لجمع 10 مليارات دولار خلال العام الجاري 2017.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إن الشركة تبحث طرح ما يصل إلى خمسة بالمئة من أسهمها إلا أن المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي هو الذي سيتخذ القرار النهائي بشأن حجم الطرح.