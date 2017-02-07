الكويت: السيطرة على حريق “الأوبرا” بلا إصابات



سيطرت فرق الإطفاء على الحريق الذي اندلع، في وقت سابق اليوم الإثنين، بمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي "دار الأوبرا الكويتية"، وسط العاصمة الكويت.



وقالت مصادر إطفائية إن الحريق اندلع في غرفة المهندسين بدار الأوبرا، و لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، واقتصرت أضراره على الماديات فقط.



وأضافت المصادر أن خمسة مراكز إطفاء هرعت إلى مكان الحريق فور اندلاعه في المبنى وتولت عمليات إخماده و سيطرت عليه .



وأوضحت أن الإدارة العامة للاطفاء فتحت تحقيقا لكشف ملابسات الحريق وأسبابه.



وافتتح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي "دار الأوبرا الكويتية"، بالعاصمة الكويت في 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحضور أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وكبار مسؤولي الدولة.



وتتألف الدار من 3 مسارح يتسع أكبرها لـ2000 شخص وأوسطها لـ700 شخص وأصغرها لـ200 شخص، وتضم مركزا للموسيقى ومكتبة للمؤلفات الموسيقية.



وشيدت دار الأوبرا على مساحة 214 ألف متر مربع واتخذت مبانيها شكل الجواهر من الخارج، وصممت من الداخل على الطراز الإسلامي، بتكلفة بلغت 775 مليون دولار أمريكي.

