Arabian business
طاقة

شل تتوقع تقسيم أصول موتيفا مع أرامكو السعودية في الربع/2

أريبيان بزنس
الاثنين، 6 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
شل تتوقع تقسيم أصول موتيفا مع أرامكو السعودية في الربع/2

(رويترز)-قالت شل أويل الوحدة الأمريكية لرويال داتش شل اليوم الاثنين إنها تتوقع تقسيم المصافي والأصول الأخرى لشركة موتيفا انتربرايزز المشروع المشترك مع أرامكو السعودية في الربع الثاني من 2017.

 

وقال راي فيشر المتحدث باسم شل في رسالة بالبريد الإلكتروني "نحن سعداء بالتقدم الذي حققناه حتى الآن ونتوقع إتمام الصفقة في الربع الثاني من 2017. موعد الأول من ابريل نيسان هو الهدف الذي تعمل فرق المشروع الداخلية على تحقيقه."

 

ولم يتسن على الفور الاتصال بممثلي موتيفا أو أرامكو السعودية اليوم لمناقشة بيان شل.

 

كانت شائعات انتشرت بأسواق المنتجات المكررة الأمريكية بأن التقسيم سيتأخر حتى الخريف القادم.

 

كانت شل وأرامكو قالتا في مارس آذار 2016 إنهما ستقسمان المشروع الذي أقيم قبل 20 عاما ويدير ثلاث مصافي تكرير على الساحل الأمريكي بخليج المسكيك إحداها هي الأكبر في الولايات المتحدة.

 

واستهدفت الشركتان بادئ الأمر تقسيم الأصول التي تشمل إلى جانب المصافي خطوط أنابيب ومرافئ في أكتوبر تشرين الأول 2016.

 

وأبلغت مصادر رويترز أن النقطة العالقة الرئيسية هي الطلب المقدم من شل بدفع ملياري دولار في إطار التقسيم.

 

وبموجب خطة تقسيم الأصول تحتفظ أرامكو باسم موتيفا ومصفاة بورت أرثر في تكساس البالغة طاقتها 603 آلاف برميل يوميا وهي الأضخم في الولايات المتحدة.

المزيد من أخبار الولايات الأميريكية

المزيد عن هذا الخبر

الرياض: لا تستطيع أي سوق في العالم استيعاب 5% من شركة أرامكو

خطط تطوير الغاز السعودي تواجه صعوبات بعد انسحاب "شل" العالمية

أرامكو السعودية تدرس زيادة إنتاج النفط والغاز بحقل البري

وزير الطاقة: أرامكو ستملك حق تقدير قيمة احتياطي النفط السعودي

تعليقات

المزيد في طاقة

شركة البحري السعودية تستلم ناقلة نفط عملاقة من كوريا غداً

لأول مرة في تاريخ قطر، درجات الحرارة تقترب من الصفر وإقبال على الألبسة الشتوية والمدافئ

السعودية أكبر مستهلك للطاقة في العالم

السعودية: 75 ريال تعويض للمتضررين بعد 24 ساعة انقطاع للكهرباء

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

شركة البحري السعودية تستلم ناقلة نفط عملاقة من كوريا غداً

استقالة وزير الإعلام الكويتي على خلفية استجوابه طيلة يوم كامل

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »