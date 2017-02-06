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طاقة

شركة البحري السعودية تستلم ناقلة نفط عملاقة من كوريا غداً

أريبيان بزنس
الاثنين، 6 فبراير 2017
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شركة البحري السعودية تستلم ناقلة نفط عملاقة من كوريا غداً

ذكرت تقارير إخبارية اليوم الاثنين أن شركة "هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة" الكورية الجنوبية تعتزم تسليم إحدى ناقلات النفط العملاقة إلى الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري (البحري) غداً الثلاثاء في مدينة موكبو جنوب كوريا.

 

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، تعتبر الناقلة الجديدة التي أطلق عليها اسم "أمجاد" الأولى ضمن الناقلات العشر التي ستسلمها الشركة الكورية خلال العامين المقبلين بموجب عقد موقع بين الشركتين في مايو/أيار 2015 لبناء خمس ناقلات علاوة على خمس ناقلات إضافية اختيارية.

 

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إلى أن طول الناقلة يبلغ 333 متراً وعرضها 60 متراً وارتفاعها 29.4 م، وتقدر قيمتها ما بين 95-85 مليون دولار.

 

وقالت شركة "البحري" -أحد أكبر مشغل لناقلات النفط العملاقة في العالم- في دعوة لحفل استلام الناقلة "إن الناقلة الجديدة أمجاد ستكون إضافة مهمة للأسطول البحري لنقل النفط، حيث أن العدد قد يرتفع إلى 37 ناقلة نفط عملاقة وتصبح شركة البحري المالك الأكبر للناقلات على المستوى العالمي".

 

وتخطط الشركة لإقامة حفل استلام الناقلة، قبل ظهر غداً الثلاثاء، في حوض بناء السفن التابع لشركة هيونداي سامهو للصناعات الثقيلة في بلدة يونج-آم جنوب غرب كوريا الجنوبية.

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