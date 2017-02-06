لأول مرة في تاريخ قطر، درجات الحرارة تقترب من الصفر وإقبال على الألبسة الشتوية والمدافئ

أشارت إدارة الأرصاد الجوية في قطر إلى أنه تم تسجيل رقم قياسي جديد في سجلات قطر في منطقة بوسمرة صباح أمس حيث رصدت محطة الرصد الجوي في أبوسمرة صباح أمس الموافق 2017/2/5 درجة حرارة منخفضة بلغت 1.5درجة مئوية.

ويرجع السبب في ذلك أنه مع موجة البرد التي أثرت على البلاد منذ مساء الأربعاء بدأت درجات الحرارة في الإنخفاض بشكل عام في جميع مناطق البلاد و شبه الجزيرة العربية بشكل عام ، ومع تقدم المرتفع و إندفاع كتلة الهواء للمناطق القريبة من البلاد تم تسجيل درجات حرارة متدنية تقترب من الأرقام القياسية في مدن البلاد.

ومن فجر يوم الأحد ومع هدوء سرعات الرياح الشمالية تواصل إنخفاض الحرارة حتى الساعة 05:40 صباحاً كانت الحرارة 9.0 د.م وكان إتجاه الرياح جنوبي غربي قادم من البحر (من المعروف أن البحر يحتفظ بالحرارة أكثر ) ، ثم تحول الرياح للإتجاه الجنوبي الشرقي أدى إلى تحرك كتلة من الهواء البارد من جهة اليابسة أدت إلى إنخفاض سريع (بنحو 7.5 درجة أقل ) خلال 30 دقيقة.

ومن الجدير بالذكر أن محطة الرصد الجوي في بوسمرة تعتبر من المحطات الأوتوماتيكية الحديثة التابعة لإدارة الأرصاد الجوية – الهيئة العامة للطيران المدني ، حيث لم تتوفر في المناطق الجنوبية سجلات طويلة الأمد ،، ورجوعاً لسجلاتنا المناخية أقل حرارة تم تسجيلاها في دولة قطر هي 3.8 د.م في يناير 1964 م في مدينة مسيعيد ، وبذلك تعتبر درجة الحرارة المسجلة اليوم (الأحد) هي الدرجة الأبرد في تاريخ الرصد الجوي لدولة قطر.

من جانب آخر، لفتت صحيفة الراية القطرية إلى أن الأسواق تشهد إقبالا كبيرا على شراء الألبسة الشتوية حيث ازدحمت متاجر بيع الملابس الشتوية والبطانيات ومحلات أجهزة التدفئة من المواطنين والمقيمين، مع تواصل موجة البرد على معظم المناطق منذ الأربعاء الماضي.

وتتراوح أسعار المدفأة الزيتية ما بين 125 إلى 350 ريالاً وقد تتعدى ذلك على حسب الحجم، فيما تبدأ أسعار المدفأة الكهربائية من 80 لتصل إلى300 ريال، وتتفاوت أسعار البطانيات حسب النوع وبلد المنشأ والمقاس، حيث تتراوح أسعارها ما بين 80 ريالاً و300 ريال، فيما تتراوح أسعار الألحفة الحرارية بين 100 ريال و500 ريال.