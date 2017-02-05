السعودية أكبر مستهلك للطاقة في العالم

قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح إن المملكة تعد من أكبر دول العالم استهلاكاً للطاقة مقارنة مع عدد السكان وحجم الناتج الإجمالي.

وأضاف "الفالح" أن حجم استهلاك المملكة -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- من الطاقة يقدر بحوالي خمسة ملايين برميل نفط وغاز يومياً.

وأرجع ذلك الارتفاع في الاستهلاك إلى الهيكلة الاقتصادية والأسعار والقطاعات الصناعية التي تستخدم النفط والغاز المعمول بها منذ عشرات السنوات.

وجاءت تصريحات "الفالح" على هامش افتتاح ندوات مهرجان الجنادرية 31 قبل أيام.

وتنتج السعودية يومياً نحو 11 مليون برميل من النفط وأكثر من 12 مليار قدم مكعبة معيارية حالياً وتعتزم رفع إلى 23 مليار قدم مكعبة معيارية خلال 10 سنوات.