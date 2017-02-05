موجة برد نادرة في السعودية

شهدت مناطق عدة في السعودية موجة برد غير مسبوقة، انخفضت بدرجات الحرارة إلى ما دون الصفر في عدد من المدن بينها الرياض وتبوك.

وليل الجمعة سجلت درجة الحرارة الصغرى في العاصمة (-1)، في حين توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار موجة الانخفاض الشديد.

وكانت تبوك شمال غرب المملكة أكثر المناطق تأثرا بالبرد، وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن درجة الحرارة فيها هبطت إلى 8 درجات تحت الصفر، الخميس، ما أدى إلى تجمد المياه في التجمعات المائية والمواقع المفتوحة بمركزي علقان والزيتة.

كما سجلت باقي مدن ومحافظات ومراكز المنطقة درجات حرارة متفاوتة بلغت الصفر المئوي وما دونه، وسط توقعات باستمرار موجة البرد إلى ليل السبت.

وتوقعت هيئة الأرصاد "سماء غائمة جزئيا على المرتفعات الجنوبية الغربية تمتد إلى المرتفعات الشرقية من منطقة مكة المكرمة، قد تتخللها سحب رعدية ممطرة"، غرب السعودية.

وبحسب "واس"، تعد موجة الصقيع التي تمر بها المنطقة رغم قساوتها من بشائر موسم بذرة "الست"، التي تعتبر "من بشائر الخير التي سيتمكن من خلالها المزارعون من البدء في زراعة جميع محاصيل الخضراوات والحبوب وتكون ذات جودة عالية في حال البدء بقطافها".

وحذرت السلطات المحلية في السعودية من تداعيات موجة البرد، ودعت إلى "الحيطة وعدم التهاون في استخدام وسائل التدفئة في ظل هذه الأجواء الباردة".

كما أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك، عن تأخير موعد بدء اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحا، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، الأحد، حتى إشعار آخر، نظرا لتواصل تدني درجات الحرارة ووصولها إلى مستويات قياسية.