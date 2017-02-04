Arabian business
طاقة

السعودية: 75 ريال تعويض للمتضررين بعد 24 ساعة انقطاع للكهرباء

أريبيان بزنس
السبت، 4 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية: 75 ريال تعويض للمتضررين بعد 24 ساعة انقطاع للكهرباء

ألزمت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية مقدم خدمة الكهرباء في المملكة بتعويض المتضررين من انقطاع التيار الكهربائي بـ75 ريالاً عن أول 24 ساعة للمستهلك السكني و150 ريالاً للمستهلك غير السكني على أن يزداد التعويض من خلال احتساب 75 ريالاً إضافية لكل 12 ساعة تأخير.

 

وقالت صحيفة "عكاظ" السعودية إن ذلك جاء ضمن 7 معايير اعتمدها المحافظ لضمان تقديم الخدمات للمشتركين ابتداءً من العام 2018.

 

وأوجب المعيار الثاني الذي يختص بوقت التسجيل وتوصيل الخدمة للمستهلك الحالي، مقدم الخدمة بتقديم التيار خلال فترة 5 أيام عمل، وعند فشله سيغرم بمبلغ 75 ريالاً، ثم 20 ريالاً عن كل 5 أيام عمل إضافية.

 

واشترط المعيار الثالث، الذي يخص وقت التوصيل لطالب الخدمة الجديد، على مقدم الخدمة تقديم التيار خلال 40 يوم عمل، وعند فشله سيغرم بمبلغ 200 ريال للمستهلك السكني، و400 ريال للمستهلك غير السكني.

 

وتطرق المعيار الرابع المعني بوقت إعادة الكهرباء عند السداد إلى أهمية أن يعيد مقدم الخدمة التيار في حالة الفصل سابقا لعدم السداد، خلال 3 ساعات في المناطق الحضرية، و5 ساعات للمناطق شبه الحضرية والريفية، مع تغريم مقدم الخدمة بمبلغ 75 ريالاً، وإذا تأخر عن تقديم الخدمة للفترة الماضية، سيدفع المبلغ ذاته عن كل 3 ساعات إضافية في المناطق الحضرية وشبه الحضرية والريفية.

 

وبين المعيار الخامس الخاص بالإشعار عن انقطاع الكهرباء المخطط، أنه يجب على مقدم الخدمة إرسال إشعار مسبق للمستهلك قبل يومين من الانقطاع، بأي وسيلة معتمدة من الهيئة، وعند عدم إشعار المستهلك قبل المدة المحددة سيلزم بدفع 75 ريالاً للمستهلك.

 

وأوضح المعيار السادس المتعلق بوقت حل الشكاوى المتعلقة بالفواتير أنه على مقدم الخدمة تقديم رد تفصيلي للمستهلك خلال 15 يوم عمل، وعند فشله بتقديم الرد خلال المدة سيدفع مبلغ 75 ريالاً للمستهلك، ويتكرر المبلغ المدفوع للمستهلك عن المدة المماثلة عند عدم اكتمال الخدمة.

 

ويشير المعيار السابع المتضمن تكرار الانقطاع الكهربائي، إلى أنه في حالة حدوث انقطاع كهربائي عن مستهلك لأكثر من 4 مرات، كل منها تزيد عن 4 ساعات خلال سنة ميلادية واحدة، سيعوض المستهلك بمبلغ 200 ريال.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

السعودية تعتزم إنتاج 700 ميجا واط كهرباء من الطاقة الشمسية والرياح

3 شركات عالمية تتنافس لاستكمال مشروع محطة سعودية بعد انسحاب سامسونج

السعودية تسحب من شركة كورية مشروع بناء محطة لتوليد الكهرباء بالمليارات

اتهام موظفين بالشركة السعودية للكهرباء في قضية فساد

تعليقات

المزيد في طاقة

الرياض: لا تستطيع أي سوق في العالم استيعاب 5% من شركة أرامكو

أرامكو السعودية تدرس زيادة إنتاج النفط والغاز بحقل البري

السعودية تعتزم إنتاج 700 ميجا واط كهرباء من الطاقة الشمسية والرياح

وزير الطاقة: أرامكو ستملك حق تقدير قيمة احتياطي النفط السعودي

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

أنجلينا جولي تنتقد حظر السفر وتدعو إلى "أمريكا رحيمة"

استقالة مدير "أوبر" من مجموعة مستشاري ترامب

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »