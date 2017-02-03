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طاقة

الرياض: لا تستطيع أي سوق في العالم استيعاب 5% من شركة أرامكو

أريبيان بزنس
الجمعة، 3 فبراير 2017
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الرياض: لا تستطيع أي سوق في العالم استيعاب 5% من شركة أرامكو

قال خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي إنه لا تستطيع أي سوق في العالم استيعاب نسبة 5 بالمئة المقرر طرحها في شركة أرامكو عملاق النفط السعودية لذلك سيتم طرحها في أكثر من سوق.

 

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، أضاف "الفالح" -خلال ندوة بعنوان "المملكة 2030 رؤية تستشرف المستقبل"- أن شركة أرامكو ستقوم بنشر قوائمها المالية في 2017 قبل طرحها في 2018 وسيتبع ذلك خطة تسويقية قبل الطرح.

 

وأشار إلى أن المواطن شريك في أرامكو بشكل غير مباشر عن طريق الحكومة وبعد الطرح ستتاح له الفرصة لأن يمتلك الأسهم بشرائها.

 

وأضاف أن فك ارتباط أرامكو عن الحكومة سيعطيها مجالات أوسع، وسينعكس على الوطن والمواطن.

 

وتستهدف الشركة أن يشهد العام 2018 ما يتوقع أن يكون أكبر طرح أولي عام في العالم باعتبار إدراجها محلياً ودولياً من بين الخيارات المطروحة.

 

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016، قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو إن الشركة تبحث طرح ما يصل إلى خمسة بالمئة من أسهمها إلا أن المجلس الاقتصادي الأعلى السعودي هو الذي سيتخذ القرار النهائي بشأن حجم الطرح.

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