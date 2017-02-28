شركة أرامكو تغلق مصفاة الرياض لإجراء صيانة

(رويترز) - أفادت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء أن أرامكو ستغلق مصفاتها النفطية البالغة طاقتها 126 ألف برميل يومياً في الرياض لإجراء أعمال صيانة مقررة مسبقاً من أول مارس/آذار تستغرق 80 يوماً.
ويهدف الإغلاق إلى الانتهاء من أعمال إنشاءات وربط وحدات المصفاة بمشروع للوقود النظيف.
ونسبت الوكالة الرسمية إلى أرامكو السعودية قولها إنها تنوي زيادة إنتاج الديزل والبنزين والكيروسين والأسفلت وغاز البترول المسال من مصافي التكرير الأخرى لتلبية الطلب خلال الإغلاق.المزيد من أخبار السعودية
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