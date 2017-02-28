"أدنوك للتوزيع" بأبوظبي تبني أكبر محطة لتزويد الغاز الطبيعي للمركبات في المنطقة

تواصل شركة "أدنوك للتوزيع" تنفيذ خطتها الهادفة إلى إنشاء أكبر محطة خدمة توفر وقود الغاز الطبيعي للمركبات على مستوى دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي تماشيا مع توجهاتها الرامية إلى توفير وقود بديل ومنخفض الانبعاثات الكربونية على مستوى دولة الإمارات.

وستقع المحطة الجديدة في منطقة محاوي على الطريق السريع بين مدينتي أبوظبي والعين وتتمتع بقدرة ضخ تبلغ 2850 مترا مكعبا في الساعة وهي القدرة الأعلى من نوعها في المنطقة.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، يتوقع اكتمال تشييد المحطة الجديدة قبل نهاية عام 2017 مما سيرفع عدد محطات الخدمة التي تزود الغاز الطبيعي للمركبات في إمارة أبوظبي إلى 31 محطة، حيث كانت الشركة افتتحت سبع محطات جديدة للغاز الطبيعي للمركبات في أبوظبي خلال العام 2016 .

ويبلغ في الوقت الراهن العدد الإجمالي لمحطات تزويد وقود الغاز الطبيعي للمركبات في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية 28 محطة، لتصبح إمارة أبوظبي أكبر تجمع لمحطات الخدمة التي تقدم هذا النوع من الوقود الصديق للبيئة على مستوى المنطقة.

وساهمت الحملات التسويقية المكثفة التي تنظمها وتديرها شركة أدنوك للتوزيع إلى جانب عمليات التوسع المستمرة في البنية التحتية الخاصة بوقود الغاز الطبيعي للمركبات؛ في زيادة معدل استخدام هذا الغاز بنسبة 50% في إمارة أبوظبي خلال عام 2016 .

وفي ظل وجود أكثر من 5500 مركبة تم تحويلها لتستخدم الغاز الطبيعي للمركبات في أبوظبي حاليا يشكل هذا الرقم الأعلى من نوعه لمثل هذه المركبات في الدولة.

ويعتمد الغاز الطبيعي للمركبات الذي توفره "أدنوك للتوزيع" على تقنية الغاز الطبيعي المضغوط، الذي يعتبر بديلا أنظف لأغراض التنقل، ويمكن استخدام هذا الغاز في جميع وسائل النقل كالمركبات الصغيرة والحافلات بأنواعها، والشاحنات، والرافعات، والرافعات الشوكية.

ويمكن تحويل المركبات التي تعمل بالوقود التقليدي إلى مركبات ثنائية الوقود، وذلك عبر عملية تستغرق من ست إلى ثماني ساعات كحد أقصى ولا تتطلب أي تعديل على محرك المركبة، ويتم تخزين وقود الغاز الطبيعي للمركبات في خزانات منفصلة تماما عن خزانات الوقود التقليدي.

وقال سعيد مبارك الراشدي الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة "أدنوك للتوزيع" ان أدنوك للتوزيع تسهم عبر محطات الغاز الطبيعي المضغوط في دعم مساعي إمارة أبوظبي الهادفة إلى خفض الانبعاثات الكربونية للمركبات وذلك من منطلق حرصنا على تزويد العملاء بحلول منخفضة التكلفة وذات كفاءة عالية لتشغيل مركباتهم.

وأضاف انه من خلال توسعنا في شبكة الغاز الطبيعي للمركبات فإننا نلعب دورا مهما في دعم الجهود الحكومية الرامية لتشغيل 25% من المركبات الحكومية بالغاز الطبيعي المضغوط ذات الانبعاثات المنخفضة تماشيا مع رؤية أبوظبي الاقتصادية لعام 2030 .

وترجع التوسعة السريعة لشبكة محطات "أدنوك للتوزيع" التي توفر الغاز الطبيعي للمركبات في أبوظبي إلى كون هذا النوع من الوقود بديلا صديقا للبيئة وأقل تكلفة على أصحاب المركبات مقارنة بالوقود التقليدي مثل البنزين والديزل.

واعتبارا من 1 مارس 2017 سيتم تحديد سعر المتر المكعب للغاز الطبيعي للمركبات عند 1.40 درهم للمتر المكعب، مقارنة بـ1.32 درهم للمتر المكعب في السابق، حيث سيحافظ هذا النوع من الوقود على مكانته كوقود صديق للبيئة وأقل تكلفة، وسيكون بمقدور أصحاب المركبات قطع مسافة 100 كم بتكلفة تبلغ 13 درهما عند استخدام الغاز الطبيعي للمركبات، مقارنة بمبلغ 20 درهما تقريبا عند استخدام الوقود التقليدي.