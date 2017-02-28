أضرار بناقلة غاز مسال لشل بعد تصادم قبالة ساحل الإمارات

(رويترز) - قالت رويال داتش شل اليوم الثلاثاء إن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "الخطية" إحدى أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم أصيبت بأضرار في هيكلها في حادث اصطدام مع ناقلة نفط قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة.
وقالت شل التي تشغل الناقلة في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الخطية كانت ترسو فارغة قبالة ساحل ميناء الفجيرة الإماراتي بموقع مزدحم ترسو فيه السفن بخليج عمان حينما صدمتها الناقلة جاك لادكي التي تديرها شركة الشحن البحري الشرقية الكبرى الهندية.
وأضافت شل أن الاصطدام الذي وقع في 23 فبراير شباط لم يسفر عن إصابات أو تلوث لكن اثنين من صهاريج الخطية تصدعا.
تبلغ طاقة الخطية 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال وهي مملوكة لشركة قطر لنقل الغاز (ناقلات). وقطر أكبر منتج في العالم للغاز المسال.
وقالت شل إن الخطية مازالت راسية حيث تخضع لمزيد من الفحوصات.
ولم تستجب شركة الشحن البحري الشرقية الكبرى لطلبات للإدلاء بتعليق فوري.المزيد من أخبار إيطاليا
هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟ | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
السعودية تمنح إقامة نظامية لحاملي هوية زائر من اليمنيين | سياسة واقتصاد | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
اقوى العرب تحت سن 40 عاما - 36 - شاكر خزعل | تقارير خاصة | أريبيان بزنس
السعودية : مشروع "الجسر البري" بين الرياض وجدة المتعثر يعود إلى الواجهة | مواصلات | أريبيان بزنس
هل لديك مؤهلات لراتب مليون درهم؟ | ثقافة ومجتمع | أريبيان بزنس
استشارات طبية مجانية يقدّمها أطباء سعوديون
السعودية : مشروع "الجسر البري" بين الرياض وجدة المتعثر يعود إلى الواجهة | مواصلات | أريبيان بزنس
ما هي الـ 12 مخالفة القاضية بإبعاد الوافدين من السعودية؟ | أريبيان بزنس
بالصور : وصول أولى عربات "قطار الرياض" للمسار البرتقالي | مواصلات | أريبيان بزنس