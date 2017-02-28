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طاقة

أضرار بناقلة غاز مسال لشل بعد تصادم قبالة ساحل الإمارات

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 28 فبراير 2017
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أضرار بناقلة غاز مسال لشل بعد تصادم قبالة ساحل الإمارات

(رويترز) - قالت رويال داتش شل اليوم الثلاثاء إن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "الخطية" إحدى أكبر ناقلات الغاز الطبيعي المسال في العالم أصيبت بأضرار في هيكلها في حادث اصطدام مع ناقلة نفط قبالة سواحل الإمارات العربية المتحدة.

 

وقالت شل التي تشغل الناقلة في رسالة بالبريد الإلكتروني إن الخطية كانت ترسو فارغة قبالة ساحل ميناء الفجيرة الإماراتي بموقع مزدحم ترسو فيه السفن بخليج عمان حينما صدمتها الناقلة جاك لادكي التي تديرها شركة الشحن البحري الشرقية الكبرى الهندية.

 

 

وأضافت شل أن الاصطدام الذي وقع في 23 فبراير شباط لم يسفر عن إصابات أو تلوث لكن اثنين من صهاريج الخطية تصدعا.

 

 

تبلغ طاقة الخطية 210 آلاف متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال وهي مملوكة لشركة قطر لنقل الغاز (ناقلات). وقطر أكبر منتج في العالم للغاز المسال.

 

 

وقالت شل إن الخطية مازالت راسية حيث تخضع لمزيد من الفحوصات.

 

 

ولم تستجب شركة الشحن البحري الشرقية الكبرى لطلبات للإدلاء بتعليق فوري.

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