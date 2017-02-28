"طاقة دبي" تصدر تعميما بشأن إنشاء محطات شحن السيارات الكهربائية

أصدر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي التعميم رقم 1 لعام 2017 بشأن إنشاء وتركيب محطات شحن السيارات الكهربائية في إمارة دبي.

ويتم بموجب التعميم رجوع الجهات العامة والخاصة والمطورين في إمارة دبي إلى هيئة كهرباء ومياه دبي قبل الشروع في انشاء او تركيب او تشغيل او صيانة اي محطة لشحن السيارات الكهربائية للحصول على موافقة الهيئة حيث ستقوم الهيئة بدورها بالتنسيق مع بلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات وذلك بهدف الحفاظ على المتطلبات الفنية والتقنية والمعايير المتبعة من قبل الهيئات المعنية.

وقال سعادة سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وفق وكالة أنباء الإمارات، أنه تماشيا مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله لترسيخ مقومات التنمية المستدامة أصدر المجلس التعميم رقم 1 لعام 2017 الذي نسعى من خلاله لتحقيق الاستدامة وفقا لأفضل المعايير والممارسات العالمية وتماشيا مع المتطلبات الفنية التي تعتمدها هيئة كهرباء ومياه دبي في هذا الشأن.

وأضاف " تعمل كل من هيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة الطرق والمواصلات ضمن الهيئات التابعة للمجلس الأعلى للطاقة في دبي على تنفيذ "مبادرة دبي للتنقل الأخضر" لتعزيز استخدام وانتشار السيارات الكهربائية والهجينة وذلك للحد من انبعاثات الكربون في قطاع النقل البري وذلك تماشيا مع خطة دبي 2021 واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 التي تهدف لجعل دبي المدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول عام 2050 وتحقيقاً لاستراتيجية الحد من انبعاثات الكربون التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 16% بحلول عام 2021".

من جانبه قال سعادة أحمد بطي المحيربي الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي ان المجلس الأعلى للطاقة في دبي يعمل على زيادة نسبة السيارات الهجينة والكهربائية في دبي حيث وضع التوجيه رقم 12016 للمجلس الأعلى للطاقة هدفا للهيئات الحكومية يتمثل بضم السيارات الهجينة والكهربائية لمجموع اسطول مركباتها بما لا يقل عن 10% من مجموع المشتريات الجديدة ابتداء من عام 2016 وحتى عام 2020 بحيث تصل نسبة المركبات الهجينة والكهربائية في دبي إلى 2 بالمائة بحلول عام 2020 ولتنمو هذه النسبة وتصل إلى 10% بحلول 2030.

وأشار إلى أن "حكومة دبي حددت تعرفة شحن السيارات الكهربائية في المحطات وتقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بتطبيقها حسب الأصول المحددة حيث نؤكد ضرورة التعاون الشامل في هذا الشأن بين الجهات الحكومية والخاصة بما يحقق الأهداف المرجوة".

يذكر أن هيئة كهرباء ومياه دبي انجزت تركيب 100 محطة شحن للسيارات الكهربائية في مختلف أنحاء دبي وذلك بالتعاون مع العديد من المعنيين لتحديد الأماكن والمواقع الأكثر ملائمة ومثالية لإنشاء هذه المحطات في أرجاء الإمارة.. وشملت المواقع مطارات دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات ومراكز التسوق ومحطات الوقود والفنادق ومواقف السيارات ومواقع المطورين.