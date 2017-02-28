عين السعودية على 60 دولاراً للبرميل في 2017

(رويترز) - قالت خمسة مصادر من دول أوبك وصناعة النفط إن السعودية -أكبر مصدر للنفط الخام في العالم- تريد أن ترتفع أسعار النفط إلى نحو 60 دولاراً للبرميل هذا العام.

وقالت المصادر إن هذا هو المستوى الذي تعتقد السعودية ذات الثقل في أوبك وحلفاؤها الخليجيون الإمارات والكويت وقطر أنه سيشجع الاستثمار في حقول جديدة من دون أن يؤدي إلى قفزة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي.

وتعهدت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون العام الماضي بتقليص إنتاج النفط بنحو 1.8 مليار برميل يومياً اعتباراً من الأول من يناير/كانون الثاني. ويهدف أول خفض من نوعه في ثماني سنوات إلى تعزيز الأسعار والتخلص من تخمة الإمدادات.

وتضررت السعودية بشدة جراء هبوط أسعار النفط لحوالي النصف منذ العام 2014.