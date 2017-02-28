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طاقة

5 مليار درهم أرباح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 28 فبراير 2017
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5 مليار درهم أرباح شركة الإمارات العالمية للألمنيوم
عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم

أعلنت اليوم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، عن صافي دخلها للعام 2016 والذي بلغ 2,1 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 10 % بالمقارنة مع العام 2015 .
وبلغت الأرباح قبل خصم قيمة الفوائد والضرائب والاستهلاك حوالي 5 مليار درهم إماراتي، وهي قيمة مشابهة لعام 2015. وسجلت الشركة رقماً قياسياً في إنتاج الألمنيوم خلال العام 2016 بإنتاجها 2,5 مليون طن متري من الألمنيوم، بزيادة عن كمية الإنتاج خلال العام 2015 والتي بلغت 2,4 مليون طن.
كما بلغت مبيعات الشركة وهي أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات  العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، من المنتجات ذات القيمة المضافة وذات السعر الأعلى في العام 2016 حوالي 82 % من منتجات الألمنيوم ، بزيادة عن النسبة المسجلة في العام 2015 والتي   بلغت 77  % وسجلت الشركة في 2016 إجمالي مبيعات بلغ 17,1 مليار درهم ، حيث انخفضت بنسبة 9 % عن العام الماضي التي وصلت المبيعات فيه إلى 18,7 مليار درهم، ويعود ذلك إلى انخفاض أسعار الألمنيوم عالمياً.
وساهم التركيز القوي والمستمر لشركة الإما ا رت العالمية للألمنيوم على إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية في تحقيق هذه النتائج المالية القوية.
وقال عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة لقد ساهم العمل الجاد الذي بذله الموظفون في تقديم أداء مالي قوي في العام 2016  وذلك على الرغم من الظروف الصعبة في السوق العالمي للألمنيوم. وتأتي هذه النتائج نظرا لتركيزنا على إدارة التكاليف والكفاءة التشغيلية والتحسين المستمر للتقنيات التي نستخدمها، إضافةً إلى الاستجابة لاحتياجات عملائنا في جميع أنحاء العالم.
وأضاف بن كلبان: "أنا سعيد بهذا التقدم الذي أحرزناه في عام 2016 ، مما يعزز من مكانة شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في هذا القطاع، كما أنه يساهم في زيادة التنويع الصناعي لدولة الإمارات العربية المتحدة".
يذكر أن الشركة تمتلك وتدير مصاهر للألمنيوم في منطقة جبل علي بدبي والطويلة في أبوظبي. ويسهم إنتاجها في جعل الإماؤات رابع أكبر دولة منتجة للألمنيوم في العالم.

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