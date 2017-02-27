Arabian business
طاقة

بورصة هونج كونج تعمل "بأقصى جهد" للفوز بإدراج أرامكو

أريبيان بزنس
الاثنين، 27 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
بورصة هونج كونج تعمل "بأقصى جهد" للفوز بإدراج أرامكو

(رويترز) - قال تشارلز لي الرئيس التنفيذي لبورصة هونج كونج اليوم الاثنين إن البورصة أجرت محادثات مع أرامكو السعودية وإنها تعمل "بأقصى جهد" للفوز بطرح عام أولي محتمل لشركة النفط العملاقة بقيمة 100 مليار دولار.

 

وأضاف "لي" -خلال إفادة صحفية بخصوص الأرباح السنوية للبورصة- إن التوقيت الآسيوي والوصول لقاعدة رأس المال الصينية ميزتان أساسيتان لإدراج أرامكو المحتمل في هونج كونج.

 

وتسعى السلطات السعودية لإدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أكبر شركة منتجة للنفط في العالم في السوق المالية السعودية (تداول) وفي سوق دولية أو أكثر وهو ما أثار سباقاً محموماً بين المصرفيين والبورصات للفوز بالصفقة الضخمة.

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

القيمة السوقية لأرامكو العملاقة قد لا تزيد على 400 مليار دولار

تحليل: تذكرة أرامكو الذهبية تنطوي على مخاطر للبنوك الغربية

الصينيون يتطلعون إلى الطرح الأولي.. وأرامكو تطلب مساعدة بنوك غربية

أرامكو وبتروناس قد توقعان اتفاقاً لمشروع تكرير وبتروكيماويات

تعليقات

المزيد في طاقة

"اينوك" دبي تطلق خدمة الدفع ببطاقات الخصم والائتمان في محطات الوقود

السعودية تحتاج 75 دولاراً لبرميل النفط لتعادل موازنتها

السعودية أكبر مورد نفط لأكبر مستورد بالعالم

القيمة السوقية لأرامكو العملاقة قد لا تزيد على 400 مليار دولار

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

جديد السيارات: فخامة القيادة المكشوفة مع مرسيدس-بنز

دبي: تطوير طريقين بكلفة مليار درهم لتخفيف الازدحام بين ﻿دبي والشارقة

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »