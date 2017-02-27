بورصة هونج كونج تعمل "بأقصى جهد" للفوز بإدراج أرامكو

(رويترز) - قال تشارلز لي الرئيس التنفيذي لبورصة هونج كونج اليوم الاثنين إن البورصة أجرت محادثات مع أرامكو السعودية وإنها تعمل "بأقصى جهد" للفوز بطرح عام أولي محتمل لشركة النفط العملاقة بقيمة 100 مليار دولار.
وأضاف "لي" -خلال إفادة صحفية بخصوص الأرباح السنوية للبورصة- إن التوقيت الآسيوي والوصول لقاعدة رأس المال الصينية ميزتان أساسيتان لإدراج أرامكو المحتمل في هونج كونج.
وتسعى السلطات السعودية لإدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أكبر شركة منتجة للنفط في العالم في السوق المالية السعودية (تداول) وفي سوق دولية أو أكثر وهو ما أثار سباقاً محموماً بين المصرفيين والبورصات للفوز بالصفقة الضخمة.المزيد من أخبار السعودية
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