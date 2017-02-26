"اينوك" دبي تطلق خدمة الدفع ببطاقات الخصم والائتمان في محطات الوقود

أطلقت شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" ـ المملوكة لحكومة دبي ـ خدمة الدفع ببطاقات الخصم والائتمان من دون الحاجة لاستخدام رقم التعريف الشخصي أو أي معاملات ورقية وذلك في ساحات التزود بالوقود ضمن شبكة محطاتها بهدف ضمان أمن المعاملات كافة بالتزامن مع تمكين العملاء من الحفاظ على خصوصية الأرقام السرية لبطاقاتهم.

وأطلقت مجموعة شركات "اينوك" هذه المبادرة ـ في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى قطاع تجزئة الوقود في دولة الإمارات ـ بالتعاون مع شركة "نتورك انترناشيونال" الشريك التقني لـلمجموعة والمزود الرائد لحلول الدفع في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، قال سعادة سيف حميد الفلاسي الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "اينوك" في تصريح صحافي له اليوم إن العملاء لن يحتاجوا إلى إدخال الرقم السري لبطاقاتهم عند سداد قيمة الوقود ما يساهم بشكل كبير في تقليص زمن الانتظار في محطات خدمة "اينوك" و"ايبكو".

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي استجابة لرغبة من العملاء بالبقاء داخل سياراتهم أثناء سداد المبالغ المستحقة عليهم باستخدام بطاقات الدفع إضافة إلى المحافظة على سرية أرقام التعريف الشخصي للبطاقات.

ولفت إلى أن الابتكار يمثل جزءا محوريا في عمليات اينوك كافة التي حرصت على التعاون الوثيق مع مزودي بطاقات الدفع والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم تقنية جديدة تجعل عمليات السداد أكثر سهولة وتساهم في الوقت ذاته في تعزيز كفاءة خدماتها وتسريع عملية التزود بالوقود مع التركيز على تحقيق أعلى مستويات الأمان في التعاملات.

وذكر سايمون هاسلم الرئيس التنفيذي لشركة "نتورك انترناشيونال" أن هذه المبادرة ستجعل من عمليات الدفع في محطات الوقود ـ مع تحديد حد أقصى للمبالغ الممكن سدادها بهذا الأسلوب ـ أكثر بساطة من دون الحاجة إلى الحصول على توقيع العملاء أو القيام بعمليات التحقق التقليدية،معربا عن ثقته بأن هذه الخطوة ستخفف من طوابير الانتظار في محطات التزود بالوقود عبر تسريع عمليات السداد بدرجة كبيرة.

وتم تحديد الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن دفعه من دون استخدام رقم التعريف الشخصي أو المعاملات الورقية عند /300/ درهم لبطاقات "فيزا" و/100/ درهم لبطاقات "ماستركارد"، وتبقى كافة الشروط والقوانين الخاصة ببقية بطاقات "فيزا" و"ماستركارد" على حالها فيما يتعلق بكافة عمليات السداد الأخرى.

وكان المصرف المركزي قد وافق على تخفيف القاعدة المتعلقة بإدخال رقم التعريف الشخصي في معاملات البطاقات الخاصة بالتزود بالوقود في محطات "اينوك/ايبكو" على أن يتم وضع حد أقصى للمبالغ التي يمكن دفعها حماية لبيانات حاملي البطاقات وللحد من أي مخاطر محتملة.

ولا يتوجب على محطة الخدمة تقديم وصل السداد إلا في حال طلب العميل علما بأن استخدام الرقم لسري سيكون مطلوبا عند الدفع خارج ساحات التزود بالوقود مثل الخدمات المتعلقة بإطارات السيارات أو في المتاجر.