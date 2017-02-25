السعودية تحتاج 75 دولاراً لبرميل النفط لتعادل موازنتها

(رويترز) - قالت مؤسسة إيه.بي برنشتاين إن ارتفاع أسعار النفط من مستوى يقل عن 50 دولاراً للبرميل إلى ما يزيد عن 55 دولاراً بفعل خفض الإنتاج الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) غير كاف لتحقيق التعادل (دون تسجيل عجز أو تحقيق فائض) في موازنة السعودية أكبر دول المنظمة.

وأضافت المؤسسة "في 2016 عانت السعودية من عجز في الموازنة بقيمة 79 مليار دولار أو ما يعادل 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي... في تقديرنا تحتاج المملكة إلى 75 دولاراً للبرميل لتحقيق التعادل في الموازنة في 2017... بالنظر قدماً إلى 2020 نعتقد أن السعودية تحتاج إلى ما يزيد عن 80 دولاراً للبرميل".

وقالت المؤسسة "سنظل متفائلين بالتعافي في أسعار الخام مع بلوغها 60 دولاراً للبرميل في 2017".

وقالت ايه.بي برنشتاين "في رأينا أثر التخفيضات التي تنفذها أوبك (1.2 مليون برميل يومياً) ونمو الطلب (1.4 مليون برميل يومياً) سيكون أكبر من الأثر الناتج عن تعافي إنتاج النفط الصخري (0.5 مليون برميل يومياً) في 2016".