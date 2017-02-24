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طاقة

السعودية أكبر مورد نفط لأكبر مستورد بالعالم

أريبيان بزنس
الجمعة، 24 فبراير 2017
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السعودية أكبر مورد نفط لأكبر مستورد بالعالم

(رويترز) - أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية اليوم الجمعة أن السعودية استعادت موقعها كأكبر مورد للنفط الخام إلى الصين -أكبر مستورد للخام في العالم- في يناير/كانون الثاني.

 

وأشارت البيانات إلى أن واردات الصين من النفط الخام السعودي زادت 18.9 بالمئة في يناير/كانون الثاني مقارنة مع مستواها قبل عام لتصل إلى 5.03 مليون طن أو ما يعادل 1.18 مليون برميل يومياً.

 

وجاءت أنجولا في المركز الثاني مع ارتفاع شحناتها 63.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.95 مليون طن أو 1.17 مليون برميل يومياً تليها روسيا في المركز الثالث مع نمو صادراتها 36.5 بالمئة إلى 4.6 مليون طن أو 1.08 مليون برميل يومياً بحسب البيانات.

 

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