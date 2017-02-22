الصينيون يتطلعون إلى الطرح الأولي.. وأرامكو تطلب مساعدة بنوك غربية

(رويترز) - قال مصدر مطلع إن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو طلبت من جيه.بي مورجان تشيس آند كو ومورجان ستانلي المساعدة في طرحها العام الأولي المزمع وقد تطلب مساعدة بنك آخر على صلة بالمستثمرين الصينيين.

وانضم البنكان الأمريكيان إلى بنك الاستثمار مويليس آند كو في الاضطلاع بأدوار في الطرح المتوقع أن يكون أكبر طرح عام أولي في العالم بقيمة تقارب 100 مليار دولار.

وذكر المصدر أن إتش.إس.بي.سي هولدنجز بدا المنافس الرئيسي على الاضطلاع بدور في الطرح ضمن قائمة تضم خمسة بنوك قد توفر حلقة وصل مع المستثمرين الصينيين وهو جزء مهم في الطرح مضيفاً أن البنوك الأربعة الأخرى صينية.

وقال مصدران آخران مطلعان إن البنك الصناعي والتجاري الصيني الدولي الذي مقره هونج كونج والمملوك بالكامل للبنك الصناعي والتجاري الصيني وشركة رأس المال الدولي (سي.آي.سي.سي) من بين البنوك الصينية التي تتنافس على الصفقة.

وقال بنجامين كوينلان الرئيس التنفيذي لكوينلان آند أسوشيتس للاستشارات المالية "سيعطي ذلك الفرصة للبنوك الصينية لاستعراض عضلاتها وإظهار قدرتها على المشاركة في مثل تلك الصفقة الكبيرة العالمية".

وأضاف "وسيكون هناك أيضاً اهتمام استراتيجي من جانب الحكومة بدور صيني في عملية الطرح الأولي نظراً لدور أرامكو في قطاع الموارد الأساسية في الصين. ولذا فهناك جانب سياسي أيضاً".

ويأتي الاهتمام الصيني المتنامي بطرح أرامكو قبيل زيارة الملك سلمان لآسيا الأسبوع القادم.

وقال المصدر الأول إنه لا يزال من المحتمل تعديل القائمة النهائية للبنوك المشاركة.

ويمثل طرح أرامكو إحدى ركائز الخطة الطموحة التي تتبناها الحكومة السعودية وتعرف باسم "رؤية المملكة 2030" والرامية إلى تنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط. ومن المرجح إدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أسهم أرامكو أكبر منتج للنفط في العالم في بورصة الرياض وفي سوق أو اثنتين من الأسواق العالمية.

وأحجمت أرامكو عن التعليق وكذلك مورجان ستانلي وجيه.بي مورجان وإتش.إس.بي.سي.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قالت في وقت سابق إنه تم اختيار مورجان ستانلي وجيه.بي مورجان وإتش.إس.بي.سي للاضطلاع بدور المتعهدين الرئيسيين لتغطية الاكتتاب في الطرح.

ولم يستجب البنك الصناعي والتجاري الصيني الدولي أو سي.آي.سي.سي على الفور لطلبات من رويترز للإدلاء بتعليق.

وقالت مصادر بالقطاع في السعودية الشهر الماضي إن سيتي جروب من بين من طلبت منهم أرامكو تقديم عروض للمنافسة على الدور الاستشاري.

ويقود خطة الطرح الأولي ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الذي يشرف على سياسات الاقتصاد والطاقة في المملكة. وفي العام الماضي قال إنه يتوقع أن يقيم الطرح الأولي أرامكو بما لا يقل عن تريليوني دولار وقد يزيد هذا الرقم عن ذلك في نهاية المطاف.

وتدرس السعودية خيارين لإعادة هيكلة أرامكو حين تبيع أسهماً في الشركة العام المقبل، إما تحويلها إلى مجموعة صناعية عالمية عملاقة أو شركة نفط دولية متخصصة وفقاً لما قالته مصادر مصرفية ومن القطاع لرويترز.

وذكرت مصادر مطلعة لرويترز هذا الشهر أن أرامكو عينت أيضاً شركة وايت آند كيس الدولية للمحاماة - التي تربطها علاقة طويلة الأمد بشركة النفط الحكومية - مستشاراً قانونياً في الطرح الأولي.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الاثنين إن السعودية تفضل إدراج أسهم أرامكو في نيويورك بينما تدرس إدراجها أيضاً في لندن وتورونتو.

وكانت مصادر قالت إن شركة النفط العملاقة أجرت مباحثات أيضاً مع بورصة سنغافورة بخصوص إدراج ثانوي محتمل.