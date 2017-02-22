أرامكو السعودية تختار متعهدين رئيسيين للاكتتاب في الطرح الأولي

(رويترز) - قالت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر مطلعة إن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو اختارت ثلاثة بنوك للاضطلاع بدور المتعهدين الرئيسيين لتغطية الاكتتاب في الطرح العام الأولي المزمع للشركة.
وذكرت الصحيفة اليوم الثلاثاء أن الشركة السعودية اختارت جيه.بي مورجان تشيس آند كو ومورجان ستانلي وإتش.إس.بي.سي هولدنجز.
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من أرامكو.
وتهدف السلطات السعودية إلى إدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أكبر شركة منتجة للنفط في العالم في البورصة السعودية وسوق عالمية أو أكثر في طرح أولي قد تجمع منه 100 مليار دولار.
ويمثل إدراج أرامكو أحد ركائز خطة الحكومة السعودية الرامية لتحويل اقتصاد المملكة عن طريق جذب الاستثمارات وتنويع الموارد وتقليص الاعتماد على النفط.المزيد من أخبار السعودية
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