أرامكو تدرس طرح أسهمها في السعودية بأسعار مخفضة للمواطنين

أفاد تقرير أن شركة "أرامكو" عملاق النفط السعودية تدرس طرح أسهم الشركة بأسعار مخفضة للمواطنين في المملكة.

ووفقاً لموقع "أرقام" الاقتصادي، نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادرها إن الشركة تدرس الطرق التي تمكن من خلالها المستثمرين الأفراد في السعودية من شراء الأسهم بأسعار أقل من مستثمري البورصات العالمية.

وأضافت المصادر أن أرامكو ما زالت تدرس إدراج أسهمها في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وآسيا، إضافة إلى السعودية، وتخطِّط لاختيار بنوك محلية لتقديم المشورة بشأن عملية الطرح في السعودية، مبينةً أنه لم تصدر بعد قرارات نهائية بشأن سعر السهم أو مكان طرحه.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أمس الثلاثاء أن شركة أرامكو تلقت عروضاً من ستة بنوك على الأقل للاضطلاع بدور استشاري في الطرح العام الأولي المزمع للشركة ببورصة الرياض.

وتنوي السلطات السعودية إدراج ما يصل إلى خمسة بالمئة من أكبر منتج للنفط في العالم بكل من السوق المالية السعودية في الرياض وسوق عالمية واحدة أو أكثر من خلال طرح عام أولي قد يجمع 100 مليار دولار.