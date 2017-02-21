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طاقة

المدير المالي لشركة برازيلية للكهرباء ينضم إلى مبادلة الإماراتية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 فبراير 2017
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المدير المالي لشركة برازيلية للكهرباء ينضم إلى مبادلة الإماراتية

(رويترز) - قال مصدر لرويترز اليوم الثلاثاء إن باولو كاستلاري الذي عين مديرا ماليا لشركة الكهرباء البرازيلية سيا انرجيتيكا دي ميناس جيرايس (سيميج) قبل شهرين فقط سينضم إلى شركة مبادلة للتنمية.

 

وقال المصدر المطلع إن كاستلاري رحل رسميا من سيميج أمس الاثنين بعدما تلقي عرضا للانضمام إلى صندوق الاستثمار المملوك لإمارة أبوظبي.

 

وفتحت مبادلة مكتبا في ريو دي جانيرو في بداية العام الماضي لاستكشاف الفرص المحتملة في البرازيل وإدارة استثماراتها المحلية في الموانئ والعقارات وقطاعات أخرى.

 

 

وانضم كاستلاري إلى سيميج في 21 ديسمبر كانون الأول في إطار تعديل بمجلس الإدارة سعيا إلى تسريع خطط لخفض الدين. كانت رويترز ذكرت في وقت سابق من العام الماضي أن الإدارة وأكبر مساهمي الشركة على خلاف بشأن إستراتيجية الشركة منذ عام 2015.

 

 

وقالت الشركة في بيان إن أدازيو ليما سيحل محل كاستلاري كمدير مالي ورئيس لعلاقات المستثمرين لدى سيميج. وشغل كاستلاري سابقا منصبا تنفيذيا لدى أنجلو أمريكان. ولم يتسن لرويترز الاتصال بكاستلاري.

 

 

وينضم كاستلاري إلى مبادلة في الوقت الذي يبحث فيه الصندوق شراء حصة أقلية وضخ رأسمال جديد في شركة انفيبار البرازيلية للبنية التحتية لإطلاق مشروعات وخفض الدين وفقا لما قالته ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز في التاسع من فبراير شباط.

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