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طاقة

مجلس إدارة السعودية للكهرباء يوصي بتوزيع 0.70 ريال للسهم

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 فبراير 2017
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مجلس إدارة السعودية للكهرباء يوصي بتوزيع 0.70 ريال للسهم

(رويترز) - قالت الشركة السعودية للكهرباء -أكبر شركة مرافق خليجية- اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع 0.70 ريال (0.19 دولار) للسهم عن أرباح 2016.

 

وخلال العام 2016 بأكمله، سجلت الشركة نمواً نسبته 36.85 بالمئة في صافي أرباحها ليصل إلى 2.11 مليار ريال من 1.54 مليار في 2015 بفضل زيادة إيرادات التشغيل وتحسن كفاءة التشغيل على الرغم من ارتفاع أسعار الوقود.

 

وأضافت الشركة في بيان للبورصة أن أحقية توزيع الأرباح ستكون لحاملي سهم الشركة حتى "نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي سيتم الإعلان عنها لاحقاً".

 

وتتأثر نتائج السعودية للكهرباء بالعوامل الموسمية بسبب التفاوت الشديد في الطلب على الكهرباء بين فصلي الشتاء والصيف عندما تؤدي درجات الحرارة المرتفعة إلى اعتماد معظم المنازل والشركات اعتماداً كثيفاً على مكيفات الهواء.

 

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