Arabian business
طاقة

روسنفت أول شركة تبرم اتفاق تمويل لشراء الخام من كردستان

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
روسنفت أول شركة تبرم اتفاق تمويل لشراء الخام من كردستان

(رويترز) - انضمت روسنفت الروسية لشركات التجارة العالمية في سباق الحصول على النفط الخام من إقليم كردستان العراق شبه المستقل إذ أصبحت أول شركة نفط كبرى تبرم اتفاق تمويل مسبق لشراء صادرات الخام من الإقليم.

 

ونقل بيان لروسنفت عن الرئيس التنفيذي إيجور سيتشين قوله "نتطلع لتطوير أسواق جديدة للنفط الخام من كردستان العراق"، وقالت روسنفت إن العقد يسري في الفترة من 2017 إلى 2019.

 

وقال سيتشين إن روسنفت ستحصل على الخام من كردستان العراق لصالح نظام التكرير المتنامي بالشركة. وتمتلك روسنفت نظاماً ضخماً للتكرير في ألمانيا بأوروبا.

 

وقالت روسنفت أيضاً إنها تتطلع للتعاون مع كردستان العراق في أنشطة المنبع والأنشطة اللوجيستية. وقال وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان آشتي هورامي إن الاتفاق يفتح الباب أمام احتمالات جديدة للتعاون بين روسنفت والإقليم.

 

وبدأ كردستان العراق تصدير الخام بشكل مستقل عن الحكومة المركزية في بغداد في السنوات الثلاث الماضية حيث دفع الإقليم بأنه لم يكن يحصل على حصته في إيرادات ميزانية العراق وإنه يحتاج المال لتمويل حربه ضد تنظيم داعش.

 

ولكن مع هبوط أسعار النفط اضطر الإقليم لاقتراض ما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار من شركات تجارة مثل فيتول وبتراكو وجلينكور وترافيجورا إلى جانب تركيا مقابل السداد من خلال مبيعات النفط المستقبلية.

 

وتعهدت بغداد في البداية بمقاضاة مشتري الخام الكردستاني حيث كانت تصر على أن الحكومة المركزية هي الجهة الوحيدة القانونية المعنية بتصدير الخام من شمال وجنوب العراق.

 

ولكن بغداد خففت موقفها في الآونة الأخيرة مع الشركات والتجار الذين يعملون في كردستان حيث يجري بيع الخام لأوروبا وآسيا.

المزيد من أخبار كردستان العراق

المزيد عن هذا الخبر

دانة غاز الإماراتية تفوز بحكم في نزاع مع حكومة كردستان العراق

تركيا تشهد 16 تفجيراً راح ضحيتها 346 قتيلاً منذ عام

اعتقال مدير البنك المركزي في إقليم كردستان ونائبه

كردستان العراق يخفض رواتب موظفيه

تعليقات

المزيد في طاقة

"اينوك" تفتتح 10 محطات خدمة جديدة بدبي في 2017

السعودية تفضل نيويورك لطرح أسهم أرامكو

السعودية تطلب عروض المستثمرين للتأهل لمشروعات طاقة متجددة

"بلاتس" تعدل معيار خام برنت للمرة الأولى في 10 سنوات

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

اليمن: مؤسسة المحسنين التنموية تنفذ 76 مشروعاً في 15 محافظة

إطلاق خدمة جديدة لسيارات الأجرة في السعودية

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »