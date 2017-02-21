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طاقة

"اينوك" تفتتح 10 محطات خدمة جديدة بدبي في 2017

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 21 فبراير 2017
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"اينوك" تفتتح 10 محطات خدمة جديدة بدبي في 2017

 
أعلنت شركة بترول الإمارات الوطنية "اينوك" عن خططها لبناء 10 محطات خدمة جديدة في عام 2017، وذلك كجزء من خططها الإستراتيجية الرامية إلى زيادة شبكة التجزئة الخاصة بها بنسبة 40% حتى العام 2020.
وقد بدأت خطط المجموعة لهذا العام مع افتتاح محطة خدمة ورسان الجديدة، لتلبية احتياجات المنطقة الشرقية من إمارة دبي، وتشمل المواقع الأخرى المخطط لها شارع الشيخ زايد، البرشاء جنوب، شارع حصة، شارع الشيخ راشد، باب الشمس ، حتا، قرية جميرا، طريق لهباب، وشارع مدينة دبي الأكاديمية. وتخطط المجموعة أيضا لافتتاح 54 محطة خدمة جديدة في مختلف أنحاء الإمارات، حتى عام 2020.
وتتميز محطة ورسان بموقعها الإسترتيجي، إذ تقع على طريق دبي – حتا، المؤدي إلى شارع الإمارات (E611)، وتقدم خدماتها للسائقين من وإلى الإمارات الشمالية، وأبو ظبي والعين.
وقال سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات "اينوك": "إن الطلب المتزايد على محطات الخدمة يرتبط مع النمو السكاني السريع التي تشهده البلاد، والذي يمثل فرصة للمساهمة في تطوير البنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة. في الوقت الذي تستعد به دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال معرض "اكسبو 2020"، نلتزم في "اينوك" بإستراتيجية المجموعة ولا نؤول جهدا لتلبية احتياجات الدولة من الطاقة".
وأضاف الفلاسي : "بدأنا بخططنا لتوسيع شبكة محطات الخدمة بافتتاح محطة الورسان الجديدة على طريق حتا، لتلبية احتياجات الزوار والسائقين في إطار الخطط لتعزيز السياحة البيئية في المنطقة، وتشجيع عدد أكبر من أفراد المجتمع لزيارة المناطق الصحراوية في الدولة."

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