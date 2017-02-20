السعودية تفضل نيويورك لطرح أسهم أرامكو

(رويترز) - أفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين أن السعودية تفضل نيويورك لإدراج شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية بينما تدرس أيضاً لندن وتورونتو.

ونسبت الصحيفة إلى مصادر مطلعة قولها إن المسؤولين السعوديين أجروا محادثات أيضاً مع بورصات في سنغافورة وهونج كونج وطوكيو وشنغهاي لكن من المستبعد أن يدرجوا أسهم الشركة في أي منها.

والإدراج أحد أركان خطة الحكومة السعودية لتطوير اقتصاد المملكة عن طريق جذب الاستثمار وتنويع الموارد بدلاً من الاعتماد على النفط.

ويتوقع المسؤولون السعوديون ألا تقل قيمة أرامكو وفقاً للطرح العام الأولي المزمع عن تريليوني دولار.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من أرامكو السعودية.