Arabian business
طاقة

السعودية تفضل نيويورك لطرح أسهم أرامكو

أريبيان بزنس
الاثنين، 20 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
السعودية تفضل نيويورك لطرح أسهم أرامكو

(رويترز) - أفادت صحيفة وول ستريت جورنال اليوم الاثنين أن السعودية تفضل نيويورك لإدراج شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية بينما تدرس أيضاً لندن وتورونتو.

 

ونسبت الصحيفة إلى مصادر مطلعة قولها إن المسؤولين السعوديين أجروا محادثات أيضاً مع بورصات في سنغافورة وهونج كونج وطوكيو وشنغهاي لكن من المستبعد أن يدرجوا أسهم الشركة في أي منها.

 

والإدراج أحد أركان خطة الحكومة السعودية لتطوير اقتصاد المملكة عن طريق جذب الاستثمار وتنويع الموارد بدلاً من الاعتماد على النفط.

 

ويتوقع المسؤولون السعوديون ألا تقل قيمة أرامكو وفقاً للطرح العام الأولي المزمع عن تريليوني دولار.

 

ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من أرامكو السعودية.

 

 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

مقتل شخص وإصابة ثلاثة في تسريب خط أنابيب تابع لشركة أرامكو

السعودية تبحث شكل أرامكو قبل الطرح العام

السعودية تدرس شراء حصص بشركة دايو الكورية

أرامكو السعودية توقع أول عقد نفطي مع هواجين الصينية

تعليقات

المزيد في طاقة

السعودية تطلب عروض المستثمرين للتأهل لمشروعات طاقة متجددة

"بلاتس" تعدل معيار خام برنت للمرة الأولى في 10 سنوات

بكلفة مليار ونصف المليار دولار تدشين مصفاة رأس لفان 2‎

هبوط صادرات السعودية من النفط الخام

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

السعوديون من أكثر شعوب العالم رضا على دولتهم

دبي: غرامات بعد 31 مارس للمقيمين غير المنضمّين للضمان الصحي و31 ديسمبر للزائرين

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »