السعودية تطلب عروض المستثمرين للتأهل لمشروعات طاقة متجددة

(رويترز) - قالت السعودية اليوم الاثنين إنها دعت المستثمرين لتقديم طلبات التأهل للجولة الأولى من برنامجها الوطني للطاقة المتجددة البالغة قيمته بين 30 و50 مليار دولار بحلول 20 مارس آذار.

تهدف السعودية للوصول بقدرة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة إلى 9.5 جيجاوات بحلول 2023 وفقا لرؤية المملكة 2030 وهي خطة إصلاح اقتصادي أطلقت العام الماضي لتنويع موارد اقتصاد المملكة وتقليص اعتماده على النفط. ويتضمن برنامج الطاقة المتجددة استثمارات بين 30 مليار و50 مليار دولار بحلول 2023.

تقوم المملكة في الجولة الأولى بتطوير محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية قدرته 300 ميجاوات في سكاكا بمحافظة الجوف في شمال البلاد.

وستبني محطة كهرباء قدرة 400 ميجاوات تعمل بطاقة الرياح في مدين بشمال غرب المملكة.

وقالت وزارة الطاقة السعودية في بيان إن المشروعات ستلقى دعما من اتفاقات لشراء كهرباء الطاقة الشمسية لأجل 25 عاما واتفاقات لشراء كهرباء طاقة الرياح لأجل 20 عاما.

وستعلن الوزارة عن المؤهلين لتقديم العروض بحلول العاشر من أبريل نيسان. وقالت الوزارة إن من المتوقع ترسية عقود في سبتمبر أيلول.

وأضافت الوزارة أن العملية مفتوحة أمام أي شركة أو كونسورتيوم لديه الإمكانات الفنية والمالية لتنفيذ مشروعات بهذا الحجم.

وقال خالد الفالح وزير الطاقة السعودي في بيان "نهدف إلى جعل البرنامج الوطني للطاقة المتجددة أحد أكثر البرامج من نوعها جذبا ومنافسة على مستوى العالم ونحن نمتلك جميع المقومات لتحقيق ذلك."

وفي وقت سابق هذا الشهر أعلنت وزارة الطاقة عن إنشاء مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة وهو وحدة تابعة للوزراة للإشراف على استغلال الطاقة النظيفة.