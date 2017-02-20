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طاقة

بكلفة مليار ونصف المليار دولار تدشين مصفاة رأس لفان 2‎

أريبيان بزنس
الاثنين، 20 فبراير 2017
بكلفة مليار ونصف المليار دولار تدشين مصفاة رأس لفان 2‎
مصفاة «لفان-2».

افتتح أمير دولة قطر الشيخ «تميم بن حمد آل ثاني»، اليوم الاثنين، مشروع مصفاة «لفان-2».  وقال العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للبترول» رئيس مجلس إدارة «قطر غاز» المهندس «سعد شريدة الكعبي» إن بدء التشغيل الناجح للمصفاة ضاعف طاقة قطر لتكرير المكثفات لتصل إلى حوالي 292 ألف برميل يوميا، مما جعل «لفان-1» من أكبر مواقع تكرير المكثفات في العالم إضافة إلى مراعاتها أعلى مستويات الحفاظ على البيئة . 

 

وأشارت رويترز إلى تصريح الرئيس التنفيذي لشركة قطر للبترول سعد الكعبي للصحفيين اليوم الاثنين إن وقود الطائرات سيكون الأكثر استخداما بين منتجات مصفاة راس لفان 2 القطرية وإن من المتوقع استكمال خط أنابيب يربط بين المصفاة ومطار حمد الدولي بالدوحة بحلول العام المقبل.

وبدأت المصفاة المنتجة للمكثفات الإنتاج قرب نهاية العام الماضي وتملك قطر للبترول وتوتال الفرنسية وشركات ماروبيني وايديميتسو كوسان وكوزمو انرجي وميتسوي آند كو اليابانية حصصا فيها.

ويبلغ إجمالي الطاقة التكريرية للمصفاة 146 ألف برميل من المكثفات يوميا وتنتج منتجات مثل وقود الطائرات والنفتا والديزل الذي يحتوي على نسبة منخفضة جدا من الكبريت وفقا لشركة ماروبيني.

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