السعودية تعتزم إنتاج 700 ميجا واط كهرباء من الطاقة الشمسية والرياح

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح عن قرب إصدار طلبات تأهيل العروض لإنتاج 700 ميجا واط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مدينتي الجوف ومدين الواقعة في منطقة تبوك وذلك ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

وقالت صحيفة "الوطن" السعودية إن ذلك جاء خلال المؤتمر الصحفي للحديث عن آخر مستجدات البرنامج الوطني للطاقة المتجددة، أمس الأربعاء، بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء محمد الجاسر، ووكيل وزارة الطاقة لشؤون الكهرباء رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء صالح العواجي.

وأوضح الوزير أن الاستثمار العائد من وراء الطاقة المتجددة خلال العام 2023 ما بين 112 - 187 مليار دولار، مبيناً أن هذا المشروع يعد الأول من نوعه، حيث سيطرح بالشراكة مع القطاع الخاص مع وجود اشتراطات محفزة لتقليل تكلفة الإنتاج من هذه المصادر لتكون الأقل على مستوى العالم.

ولوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية خطة إستراتيجية، أعلنتها في أبريل/نيسان 2016، لتوليد 9500 ميجا واط من الطاقة المتجددة خلال العام 2023.

وقال الوزير إنه تم استحداث منصة إلكترونية لمتابعة ومراقبة العقود، متوقعاً استلام العروض في يوليو القادم، على أن يتم إرساء المناقصات الكبرى في سبتمبر للبدء في التنفيذ. موضحاً أنه سيتم التركيز على توطين الصناعة تدريجيا بعد دمجها مع العناصر الدولية.

وأضاف أنه تم اختيار مدينتي الجوف والمدين كونهما تعتمدان على الديزل الذي يعد مكلفاً جداً وأقل كفاءة، وبالتالي سيتم استبدالها بالطاقة المتجددة، ومنطقة تبوك تتميز بجودة مصادر الرياح واستمراريتها على مدار العام.

وأشار إلى أن هناك تقنية يابانية حديثة في الشريحة الرقيقة الخاصة بالطاقة الشمسية، وهي تتكون من المواد الكيميائية لكي لا تتأثر من الشمس.

وكشف الوزير أن السعودية شعرت بالقلق من أن يتجاوز حجم استهلاك المملكة 8 ملايين برميل يومياً، منوها أن هناك عدة إستراتيجيات جديدة أبعدت هذا الهاجس، وإحدى هذه الخطط برنامج كفاءة الطاقة الذي رفع معدلات الكفاءة من خلال الأجهزة المنزلية والسيارات وغيرها، وأن هدف الوزارة الاعتماد على الغاز بنسبة 70 بالمئة في إنتاج الكهرباء والتحلية، و30 بالمئة تعتمد على الطاقة المتجددة.

وكانت السعودية أعلنت في أبريل/نيسان الماضي إنها تستهدف -ضمن خطة المؤلفة من حزمة سياسات اقتصادية واجتماعية لتخليصها من الاعتماد على صادرات النفط- توليد 9.5 جيجاوات كهرباء من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030 وذلك مع إقرارها لخطة الإصلاح "رؤية 2030".

وقال نص الخطة الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية، حينها، "على الرغم من تمتعنا بمقومات قوية في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلا أننا لا نملك - حتى الآن - قطاعاً منافساً في مجال الطاقة المتجددة. وفي الوقت نفسه من المتوقع أن يرتفع مستوى الاستهلاك المحلي للطاقة ثلاثة أضعاف بحلول العام 2030.. لذلك نستهدف إضافة 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجددة إلى الإنتاج المحلّي كمرحلة أولى".

وكانت المملكة أعلنت في 2012 أنها ستملك طاقة كهرباء نووية حجمها 17 جيجاوات بحلول 2032 ونحو 41 جيجاوات من الطاقة الشمسية.

وفي العام 2015، قال رئيس مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة -وهي الإدارة الحكومية المسؤولة عن البرنامج- إنه تقرر تعديل الأفق الزمني للخطة للتركيز على 2040 كهدف رئيسي للتخطيط طويل الأجل لقطاع الطاقة في السعودية.