وزير الطاقة: أرامكو ستملك حق تقدير قيمة احتياطي النفط السعودي

(رويترز) - قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الأربعاء إن أرامكو ستملك حق تقدير قيمة احتياطيات المملكة من النفط في الطرح العام الأولي الذي تخطط له العام القادم.

وقال الفالح للصحفيين في الرياض "الدستور ينص على أن الاحتياطيات القابعة تحت الأرض ملك للدولة لكن الدولة ستعطي أرامكو الحق الحصري في تقدير قيمة تلك الاحتياطيات".

وقالت الشركة في تقريرها السنوي للعام 2015 إن احتياطياتها من النفط الخام والمكثفات بلغت 261.1 مليار برميل.

وكانت رويترز قالت الأسبوع الماضي إن أول مراجعة مستقلة لاحتياطيات أرامكو النفطية أكدت البيانات التي أصدرتها الشركة. وطلبت أرامكو من شركتين أمريكيتين متخصصتين في مراجعة احتياطيات النفط لتقييم حجم احتياطياتها.